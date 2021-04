17:23 Uhr

Gärtnereien im Kreis Dillingen hoffen auf Bayerns Landtag

Über eine riesige Verkaufsfläche im Freien verfügt Garten Reiter in Wertingen. Doch darf auch dieser Familienbetrieb im freien Verkauf derzeit nur Nutzpflanzen anbieten. Die drei Geschäftsführerinnen haben sich – auch im Namen ihrer Kollegen – an die heimischen Landtagsabgeordneten gewandt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Was ist in Bayern anders als im übrigen Deutschland? Diese Frage stellt sich derzeit Stefanie Reiter. Die 38-Jährige führt gemeinsam mit ihren beiden älteren Schwestern „Garten Reiter“ in Wertingen – ein Geschäft mit 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche, davon 90 Prozent komplett im Freien. Im Moment darf der Familienbetrieb noch öffnen, weil er verstärkt Pflanzen anbietet, die zur Nahrung für Menschen und Tiere dienen. Reine Blumengeschäfte mussten dagegen schließen. Im Vorfeld auf die bayerische Kabinettssitzung am Dienstag, bei dem die Regelung nochmals Thema sein soll, haben die Reiter-Schwestern persönlichen Kontakt mit den beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler aufgenommen.

