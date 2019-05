vor 36 Min.

„Gefühle kennen macht stark“

Vortrag im Wertinger Familienbüro für alle Erziehenden

Ein Vortrag im Familienbüro Wertingen steht unter der Überschrift „Gefühle kennen macht stark“. Er beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr und dauert rund eineinhalb Stunden.

Für Kinder ist das Auf und Ab der Gefühle schwer zu durchschauen und einzuordnen. Die Sozialpädagogin Julia Unger zeigt daher bei ihrem Vortrag auf, wie Erziehende Kinder dabei begleiten können, ihre Gefühle kennenzulernen und mit ihnen umzugehen. Denn wer weiß, was mit ihm „los ist“ und dies in Worte fassen kann, wird selbstbewusster und stärker im Zusammenleben mit anderen. Das dient nicht zuletzt der Gewalt- und Drogenprävention. Der Vortrag ist eine Veranstaltung im Rahmen des Bildungsprogramms „Familie Leben“ und damit kostenfrei. Er findet statt im Familienbüro der St. Gregor-Jugendhilfe, Josef-Frank-Straße 3 in Wertingen. (pm)

wird gebeten unter Telefon (08272) 9 93 29 73.

