vor 42 Min.

Geld für Initiativen vor Ort

Über finanzielle Unterstützung konnten sich die Vertreter (Bildmitte) von Organisationen und Vereinen in der Gemeinde Buttenwiesen freuen. Tobias Güntner und Benedikt Veh (von rechts) von der Sparkasse übergaben im Beisein von Bürgermeister Hans Kaltner (links) insgesamt 3000 Euro.

Die Sparkasse Buttenwiesen hat mit 3000 Euro das Engagement in der Heimat belohnt und gefördert

Eine alte Tradition hat die Sparkasse Buttenwiesen in den derzeit unruhigen Zeiten aufleben lassen: Insgesamt 3000 Euro verteilten Tobias Güntner, Leiter des Marktbereichs Wertingen, und Benedikt Veh, Leiter der Geschäftsstelle Buttenwiesen, an Organisationen, die ehrenamtlich tätig sind und die Gemeinde unterstützen.

Wer viel für die Gesellschaft leiste, wie die ehrenamtlichen Organisationen, der sollte auch vom Erfolg einer Sparkasse profitieren, ist die Ansicht der Sparkassenvertreter. Die Sparkassen würden somit ein Stück ihres Ertrages an die Gesellschaft zurückgeben.

Die Sparkasse sehe als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut und regional tätiges Unternehmen einen Auftrag in der Förderung regionaler Initiativen, betonte der Wertinger Marktbereichsleiter Tobias Güntner bei der Spendenübergabe.

Zu den Spendenempfängern gehören die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Pfaffenhofen, vertreten durch Rektor Michael Bachmaier, sowie die Kindergärten Wortelstetten und „Regenbogen“ Lauterbach, für die die Kindergartenleiterinnen Bettina Nawratil und Helga Neumair die Spenden in Empfang nahmen.

Weitere Spenden gingen an den Sportverein FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, vertreten durch dessen Vorsitzenden Peter Glaß sowie an den Schützenverein „Grüner Baum“, vertreten durch Johannes Hahn. Schließlich profitieren auch noch die Eisenbahnfreunde Buttenwiesen von der Spende, für die Matthias Wörle und Christoph Seiler an der Veranstaltung teilnahmen. (pm)

