24.01.2020

Gemeinderat Manfred Hartl tritt nicht mehr an

Buttenwiesens Gemeinderat Manfred Hartl tritt bei der Kommunalwahl am 15. März nicht mehr an.

Der Bürgerblock Frauenstetten-Hinterried nominiert 20 Bewerber für die Kommunalwahl am 15. März. Drei Frauen kandidieren auf der Liste

Im Schützenheim in Frauenstetten fand jetzt die Nominierungsversammlung des Bürgerblocks Frauenstetten-Hinterried für die Kommunalwahl am 15. März statt. Gemeinderat Manfred Hartl begrüßte dazu zahlreiche Bürger beider Orte sowie die Vorsitzenden der Ortsvereine.

In seiner kurzen Ansprache erläuterte Hartl, dass er in den vergangenen zwölf Jahren seine Heimatorte zielführend im Gemeinderat vertreten, aber stets die Zukunftsaufgaben der Gesamtgemeinde Buttenwiesen im Fokus gehabt habe. Hartl informierte die Anwesenden, dass er aus Altersgründen nicht mehr antreten wird.

In der Versammlung fungierte der Gemeinderat gemeinsam mit Christian Zahler als Wahlleiter. So konnten beide nach diversen Vorgesprächen und Vorschlägen von den anwesenden Bürgern und Vereinen durch ihre clevere Moderation eine Liste präsentieren, wo sich viele junge Kandidaten finden.

Auch drei Frauen und einige Neubürger erklärten sich bereit, für den Gemeinderat Buttenwiesen zu kandidieren.

In Frauenstetten und Hinterried wurde damit laut Mitteilung ein Generationswechsel eingeläutet, denn das Durchschnittsalter der nominierten Bewerber liege bei 38 Jahren.

Vor der Abstimmung hatten die Kandidaten Gelegenheit, sich vorzustellen. Alle Bewerber sind laut Pressemitteilung in interessanten Berufen tätig und überwiegend auch ehrenamtlich in Vereinen aktiv. Die Kandidaten betonten übereinstimmend, dass sie für ihre Heimat Verantwortung in einer lebendigen Demokratie übernehmen wollen.

Über die Reihenfolge der Kandidaten wurde in geheimer Wahl abgestimmt, das Votum fiel einstimmig aus. Die Gemeinderatsliste des Bürgerblock Frauenstetten-Hinterried: 1. Andreas Klein, 2. Daniela Leinfelder 3. Andreas Haas 4.Christian Zahler, 5. Verena Beese, 6. Dominic Schurer, 7.Paul Karmann, 8. Martin Seibold, 9. Sandra Klein, 10. Fabian Aumiller, 11. Anton Haas, 12. Ralf Hausbalk, 13. Lukas Eser, 14. Frank Mantwied, 15.Anton Riegel, 16. Tobias Haas, 17. Dominic Winkler, 18. Markus Strehle, 19. Christoph Klein, 20. Raphael Winkler. (ep)

Themen folgen