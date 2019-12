10.12.2019

Gesang für den Nikolaus

Kinder marschieren mit ihm rund um den Osterbucher Schulberg

Am zweiten Adventswochenende wurde in Osterbuch etwas Besonderes geboten. Einen Rorategottesdienst mit Pfarrer Alois Roßmanith genossen zahlreiche Kinder und Eltern. Wunderschöner Gesang kam von Marisa Schipf und Andrea Baumann sowie Andreas Tischmacher, welche die Messe festlich umrahmten. Anschließend an den Gottesdienst marschierten die Kinder mit dem heiligen Nikolaus, begleitet von den Jüngsten der Musikkapelle, rund um den Schulberg.

Wieder am Bürgerhaus angekommen, lauschten die Kinder dem Nikolaus (Guido Neukirchner), der eine Weihnachtsgeschichte vortrug. Danach freuten sich die kleinen Zuhörer über ein Nikolaussäckchen, gestiftet vom Krieger- und Soldatenverein Osterbuch und eingepackt vom Ehepaar Ewald und Gertrude Heindl.

Die Bürgerhausvereine bewirteten die Besucher mit leckerem Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten und Waffeln. Zudem konnten die Weihnachtsmarktbesucher das wunderschöne Weihnachtsfenster am Bürgerhaus bewundern, das die Kinder des Laugnaer Kindergartens gestaltet hatten. (fk)