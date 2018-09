16:54 Uhr

Gießen, jäten, sanieren in Wertingen

Hinter den Mitarbeitern des Wertinger Betriebshofes liegen viele Wochen von Hitze und Plackerei. Jetzt freuen sich die meisten von ihnen auf Herbst und Winter – für den hat die Stadt vorgesorgt. Und wie steht es mit dem Umzug?

Von Benjamin Reif

Eigentlich ist der Wertinger Betriebshofsleiter Johannes Deisenhofer ein Sommermensch, sagt er. Doch heuer war es auch ihm zu viel. Die Hitzewelle und die Trockenheit des Sommers paarten sich beim Betriebshof mit sehr viel Arbeit. „Da haben wir alle viel geschwitzt“, sagt Deisenhofer.

Besonders fleißig musste in den vergangenen Wochen der städtische Gärtner Johann Heißler sein. Er wurde mit seinem mobilen Gießfass den meisten Wertingern ein gewohnter, täglicher Anblick. „Er musste jeden Tag ausrücken, auch samstags. Sonst wären uns viele Pflanzen kaputtgegangen“, sagt Deisenhofer. Auch die meisten Samstage habe es Wasser für die Pflanzen gebraucht.

Ebenfalls „heiß her“ ging es in Rieblingen. Im Zuge der großen Renovierung der Hauptstraßewartete auch hier eine Menge Arbeit auf den Bautrupp des Betriebshofes. So legte der Trupp neue Wasserführungen, erneuerte Bordsteine, jätete Unkraut. Das alles meistens bei Temperaturen von 30 Grad und mehr. Doch bei der Sanierung drückt die Stadt aufs Tempo, um die viel befahrene Ortsdurchfahrt wieder schnell öffnen zu können – die lange Sperrung hatte unter den Anwohnern einigen Unmut ausgelöst. So schufteten an den meisten Tagen sechs Personen des Betriebshofes in der Hitze. „Hitzefrei gibt es bei uns nicht“, sagt Deisenhofer und lacht. Einige Mitarbeiter hätten zudem ihren Urlaub verschoben, damit das Projekt voranging. An Eis und kühlen Getränken sollte es dafür bei der Abkühlung nicht fehlen.

Viel Arbeit in Rieblingen

Noch rund sechs Wochen werden die Arbeiten an der Rieblinger Hauptstraße andauern, schätzt Deisenhofer. Wenn die Mammutaufgabe dann abgeschlossen ist, wird den Betriebshofsarbeitern dennoch nicht gerade gähnende Langeweile drohen. „Da wir in Rieblingen so beschäftigt waren, ist die eine oder andere Arbeit liegen geblieben“, sagt Deisenhofer. Deswegen wird der Bautrupp im Herbst viel damit beschäftigt sein, verblasste Straßenmarkierungen zu erneuern oder andere kleine Ausbesserungen vorzunehmen.

Zu Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres sind beim Kinderhaus Richard Keiß und Oskar Gumpp damit beschäftigt, das Unkraut zu beseitigen, das dort in rauen Mengen sprießt. Auch Anfang September scheint noch die Sonne, doch wirken die beiden an die Temperaturen mittlerweile gut angepasst. Durch die kleinen Intermezzi an Regen wucherte das Unkraut in den vergangenen Tagen noch einmal besonders heftig, sodass die Mitarbeiter des Betriebshofs auch hier einiges zu tun haben. Während des Sommers hatte in dieser Hinsicht natürlich das Freibad eine gewisse Priorität.

Noch kein Termin für den Umzug ins neue Gebäude

Bei aller Vorfreude, die den Mitarbeitern des Betriebshofes auf den Wechsel der Jahreszeiten anzumerken ist – die Vorfreude ist dadurch getrübt, dass ein Umzug in das ehemalige Pohltec-Gebäude immer noch nicht in greifbarer Nähe scheint. Auf die Frage sagt Deisenhofer lediglich: „Wann es so weit ist, kann ich nicht sagen.“ Mittlerweile lagert zwar einiges an Material des Betriebshofes auf dem Gelände. Doch müssen sich Deisenhofer und seine 23 Mitarbeiter einmal mehr darauf einstellen, im Winter die Pflege- und Umrüstungsmaßnahmen an den Fahrzeugen im Freien durchführen zu müssen. Im derzeitigen Betriebshofsgelände – das sich dieser quasi mit der Wertinger Feuerwehr teilen muss – herrscht chronischer Platzmangel. Eine Fahrzeughalle, in der die Fahrzeuge im Winter gewaschen werden könnten, gibt es dort nicht.

Den ein oder anderen Gedanken verwendet Deisenhofer auch jetzt schon an den Winter. So wurden etwa die Lagerbestände an Streusalz im Sommer zu einem günstigen Preis aufgestockt. Die Stadt kaufte 28 Tonnen ein, welche jetzt in den zwei Silos auf dem Betriebshofsgelände lagern.

Glaubt Deisenhofer nach dem extremen Sommer auch an einen extremen Winter? „Ich glaube nicht, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt“, sagt er. Eine kleine Sorge sei ihm ein unerwarteter und früher Wintereinbruch. Denn da die Fahrzeugflotte des Betriebshofes erst manuell mit den Wintergerätschaften ausgestattet werden muss, braucht es ein bisschen „Anlaufzeit“, bevor die Straßen sicher gemacht werden können. Doch in naher Zukunft sei ein solcher Einbruch ja noch nicht zu befürchten. Zuvor werden Deisenhofer und seine Mitarbeiter die Straßen vom Herbstlaub befreien und Bäume zurückschneiden. Die vier Jahreszeiten erleben er und sein Team jeden Tag aufs Neue sehr intensiv.

Themen Folgen