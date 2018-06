05:00 Uhr

Gipfeltreffen der Gitarrenszene in Wertingen

Beim Festival 2018 kommen wieder renommierte Musiker aus aller Welt in die Zusamstadt. Auch Fans reisen von weit her an.

Von Bärbel Schoen

Die einzigartige Atmosphäre in der Kleinstadt Wertingen mit ihrem imposanten Schloss und den renovierten Häuschen ist nicht der einzige Grund, warum sich Gitarristen und Gitarristinnen einmal im Jahr hierher aufmachen, um ihrem Hobby zu frönen. Seit das Gitarrenfestival 2012 seinen Anfang nahm, hat es sich inzwischen zu einem international führenden Treffpunkt für alle Saiten-Fans gemausert. Auch 2018 kommen wieder Musiker zum Gipfeltreffen der Gitarrenszene in die Zusamstadt. Vom 5. bis 7. Oktober geben sich 14 renommierte Interpreten und aufstrebende Saitenkünstler drei Tage lang die Instrumente in die Hand - dank des künstlerischen Leiters, Johannes Tonio Kreusch. Er zählt nach Meinung von Musikkritikern zu einem der kreativsten Klassikgitarristen der Gegenwart. Kreusch genießt Weltruhm und ist mit der ganzen Gitarren-Welt vernetzt. Er leitet mehrere Festivals in Bayern: das Internationale Gitarrenfestival in Hersbruck, das „Look into the Future“ Musikfestival in Burghausen sowie die Ottobrunner Konzertreihe bei München.

Seit einigen Wochen laufen Ticketvorverkauf sowie Anmeldungen für Workshops und Ensemblespiel im Wertinger Rathaus. Ein besonderes Zugpferd scheint dabei Joscho Stephan zu sein. Anfragen für sein Konzert und seinen Unterricht kommen aus ganz Deutschland. Kein Wunder: Joscho Stephan prägt mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing. Und diesen präsentiert er mit authentischem Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür. Vor allem aber hat er sich mit seiner atemberaubenden Solotechnik in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. Er versteht es wie kein Zweiter, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen herauszuragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop liiert.

Hier zeigt sich Stephans Stärke als kreativer Visionär. Und das begeistert das junge und alte Konzertpublikum gleichermaßen. Seine beiden letzten Produktionen erfuhren eine besondere Anerkennung: Anfang 2015 wurde Joscho Stephans CD „Gypsy meets Groove“ebenso für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert wie sein aktuelles Album „Guitar Heroes“, für welches er Gitarrengrößen wie Bireli Lagréne und Stochelo Rosenberg als Gäste gewinnen konnte. Schon sein Debüt „Swinging Strings“ wurde 1999 vom amerikanischen Fachmagazin „Guitar Player“ zur CD des Monats gekürt. Das renommierte „Acoustic Guitar Magazin“ feiert Joscho Stephan als den wichtigsten zeitgenössischen Vertreter der Gypsy-Gitarre.

Musikergrößen wie Paquito D‘Rivera, James Carter, Charlie Mariano und Grady Tate zeigten sich nach gemeinsamen Auftritten begeistert. Auf dem australischen Kontinent war Joscho Stephan mit Martin Taylor und Tommy Emmanuel auf Konzertreise. Mit seinen eigenen Ensembles hat er auf vielen bedeutenden Festivals in ganz Europa gespielt. Auch in den USA konnte er mit Konzerten unter anderem in Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit oder im legendären Jazzclub Birdland und dem Lincoln Center in New York begeistern.

Zum Abschluss des Wertinger Gitarrenfestivals tritt Joscho Stephan zusammen mit Günter Stephan (Rhythmusgitarre) und Volker Kamp (Kontrabass) auf die Bühne. Johannes Tonio Kreusch, der Leiter des Wertinger Gitarrenfestivals, freut sich auf ein „inspirierendes und intensives Festival rund um die Gitarre“.

