Gitarren-Solistin am Sonntag in der Kirche

Mit einem„Rising Star“ klingt das Gitarrenfestivals aus

Liying Zhu konzertiert im Rahmen des Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen und der Dillinger Kulturtage am kommenden Sonntag, 6. Oktober, ab 14 Uhr in der evangelischen Kirche. Und sie bringt ein äußerst attraktives Programm mit: Unter anderem wird sie Stücke von Agustin Barrios Mangore (1885-1944) und Johann Sebastian Bach (1685-1750) spielen. Die junge Chinesin, die 2015 in der Carnegie Hall in New York ihr Debüt feierte, ist inzwischen eine gefragte Solistin und Kammermusikpartnerin in Asien, Europa, Brasilien und den USA. Während der Festivaltage steht die junge Gitarristin Workshop-Teilnehmern als Dozentin zur Verfügung. (pm)

für den „Rising Stars“ gibt es im Rathaus (08272/84-190) oder an der Kasse ab 13.30 Uhr. Alle Infos unter www.gitarrenfestivalwertingen.de.

