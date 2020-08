00:32 Uhr

Gitarrenklänge auf der Zusaminsel

Folk-Duo spielt am ersten Sonntag im September in Wertingen

Zwei Lehrer der Musikschule Wertingen – Helmuth Baumann und Florian Hirle – laden als Folk-Duo zum Konzert. Am Sonntag, 6. September, erwartet die Besucher ab 11.30 Uhr auf der Terrasse im griechischen Restaurant Limani ein besonderes Konzerterlebnis mit Gitarrenmusik.

Bereits im April 2018 überzeugten die beiden Vollblutmusiker bei ihrem Konzert im Saal der Musikschule. Professionell und authentisch sangen die sympathischen Künstler ihre sensiblen, bewegten, kontrastreichen und emotionalen Melodien, die aus eigener Feder stammen und auch auf dem Album „The Willow Confessions“ produziert wurden.

Unwillkürlich gaben die singenden, tanzenden, swingenden „Twins“ Helmuth Baumann und Florian Hirle von der Bühne aus dem Zuhörer das Gefühl der Zugehörigkeit, und so ging es gemeinsam auf einem musikalischen Roadtrip mal dem Horizont entgegen mal in die kommerzielle Welt. Die vielen Begegnungen von heiterem Dur und dunklem Moll, verträumt, bewegt, lyrisch rhythmisch, langsam und temporeich spannten in passenden Texte einen großen Bogen über Freiheit, Liebe, Zweifel, Ängste und Glück.

Das Folk-Duo Oak Hill Road, das mittlerweile deutschlandweit unterwegs ist, hat im Herbst 2019 sein zweites Album an den Start gebracht. Die musikalisch gereifte Band hat sich auf „The Heart Of Fall“ einerseits konsequent weiterentwickelt, ist sich aber auch in vielem treu geblieben. So hat man beim Hören immer noch das Gefühl, dass hier einfach zwei Musiker vom Leben erzählen, heißt es in einer Pressemitteilung. Man spüre aber auch eine größere Tiefe, im Ausdruck, in den Songs. Man möchte mitsingen, dazu tanzen oder sich fest an seinen Partner schmiegen. Oak Hill Road bedeutet Emotion ohne Gefühlsduselei und Anspruch ohne Elitismus.

Zweistimmiger Gesang und „meisterhaftes Spiel“ (Böhme-Zeitung) an der Gitarre ergeben einen Sound, der schlicht und eingängig, vertraut aber nicht verstaubt klingt. Wer ein „unvergessliches Konzerterlebnis“ (Augsburger Allgemeine) sucht, der kann sein Ziel hier erreichen.

