Gottmannshofen

17:00 Uhr

Der begeisterte Rettungssanitäter aus Gottmannshofen

Plus Ein freiwilliges soziales Jahr führte den 22-jährigen Patrick Wiedemann zum Bayerischen Roten Kreuz. Etwas ist ist dem jungen Mann aus dem Wertinger Stadtteil Gottmannshofen besonders wichtig.

Von Patricia Redl

Viele Menschen werden wohl oder übel in einer Notlage auf Hilfe angewiesen sein. Damit das nicht ausartet, sind Leute wie Patrick Wiedemann (22) zur Stelle. In dieser Serie geben Jugendliche in und um Wertingen Auskunft über Aspekte ihres Leben in ihrer Heimat. So auch der junge Mann aus Gottmannshofen, der über seine Tätigkeit im Bayerischen Roten Kreuz spricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen