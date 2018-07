Großbrand und Großtat in Pfaffenhofen

Einmal mehr zeigen sich die Feuerwehren in Buttenwiesen als Retter in der Not.

Und wieder steigt Rauch über dem westlichen Buttenwiesen auf. Vier Monate nach dem Brand bei der Firma Roma trifft es nun ein Zimmereiunternehmen. Die Wucht des Brandes kann man sich als Außenstehender nur schwer vorstellen, wenn man ihn nicht selbst erlebt hat. Fest steht nur, dass alles sehr schnell gegangen sein muss.

Gott sei Dank auch bei der Feuerwehr. Wie schon beim Brand im März zeigten sich die Buttenwiesener Feuerwehren und alle, die ihnen zu Hilfe geeilt sind, als absolut unschätzbare Helfer. Dass dieses Unglück nicht zu einer flammenden, unkontrollierbaren Katastrophe wurde, ist nichts anderes als eine Großtat. Man kann vor den ehrenamtlichen Helfern nur den Hut ziehen.

Innerhalb weniger Minuten nach ihrer Alarmierung war die Feuerwehr vor Ort, und wahrscheinlich haben die Helfer mit einer klugen Entscheidung, sich auf die umliegenden Wohnhäuser zu konzentrieren, weit schlimmeren Schaden verhindert. Die Bebauung vor Ort ist eng, der Einsatzort nicht gerade optimal für die sperrigen Löschfahrzeuge der Feuerwehr. Trotzdem lief der Einsatz tadellos ab, niemand wurde verletzt, die fünf gefährdeten Wohnhäuser blieben alle unversehrt.

Ob in einer Gemeinde wie Buttenwiesen jeder Ortsteil eine eigene Feuerwehr braucht – diese Frage scheint fast überflüssig, solange die Ehrenamtlichen so gut zusammenarbeiten, wie sie es erneut getan haben.

