vor 48 Min.

Große Bühne für zwei Wertinger Musiker

Andreas Lipp und Michael Ahne in Lübeck und Augsburg

An den Samstag, 23. Juni 2019, werden sich die Musiker Andreas Lipp (Klarinette) und Michael Ahne (Schlagzeug) wohl ein Leben lang erinnern: Beide haben gleichzeitig an diesem Tag ihre Stellen in einem Sinfonieorchester bekommen.

Bereits als Kinder begannen Andreas Lipp und Michael Ahne ihre musikalische Laufbahn durch Musikunterricht und die Mitwirkung in Ensembles, Orchestern und bei Musikwettbewerben. Bei der Stadtkapelle Wertingen lernten sich beide kennen und gehörten während ihrer Schulzeit über viele Jahre zu deren Stützen und Leistungsträgern. Bereits während der Schulzeit studierten Andreas und Michael als Jungstudenten an Musikhochschulen, machten den Bachelor und den Master, waren in Auswahlorchestern, in Berufsorchestern und immer für künstlerische Höchstleitungen motiviert. Mit Kollegen standen Andreas Lipp und Michael Ahne oft auch als Solisten auf vielen Bühnen und machten sich fit für ihren großen Traum und für ihr wichtigstes Ziel. Die Entscheidung, eine der wenigen, begehrten Stellen als Orchestermusiker in einem professionellen Sinfonieorchester zu erhalten, war schon bald gefallen und so arbeiteten die Musiker über Jahre an ihrer Perfektion auf ihren Instrumenten und den dazu gehörenden Nebenfächern.

Andreas Lipp hatte zuletzt das Probespiel beim Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck gewonnen, war gerade im Probejahr und wurde am Mittag des 23. Juni vom Orchester zum Soloklarinettisten mit Festanstellung gewählt. Für Michael Ahne war wenige Stunden später die Entscheidung bei den Augsburger Philharmonikern ebenfalls positiv ausgefallen. Dort arbeitet er nun in Festanstellung als stellvertretender Solopauker.

Der ehemalige Musikdirektor der Stadt Wertingen, Manfred-Andreas Lipp und dessen Frau Ingrid feierten die Festanstellung mit den beiden Musikern. Manfred-Andreas Lipp ist seinem Sohn Andreas und Michael Ahne sehr dankbar für die gemeinsamen Jahre an der Musikschule Wertingen und bei der Stadtkapelle Wertingen. (pm)

Themen Folgen