Große Oper in Wertingen für Altbürgermeister Dietrich Riesebeck

Der Wertinger Altbürgermeister versteht es, zu feiern. Und mit ihm seine Weggefährten, die im Schlosskeller beim Festakt zu seinem 80. Geburtstag einen amüsanten Abend erleben.

Von Hertha Stauch

„Ich fürchte nichts, drum sei´s!“: Das Orchester rast, in diesem abschließenden Teil von Mozarts „Don Giovanni“, und der Held der Geschichte blickt dem Schicksal kühn ins Auge. – Große Oper am Samstagabend im Wertinger Schloss. Nicht in allen Dingen hat es Dietrich Riesebeck gehalten wie Don Giovanni, die Hauptfigur seiner Lieblingsmusik. Im Gegensatz zu Mozarts ungestümem Weiberhelden spielte in Dietrich Riesebecks Leben einzig und allein seine Frau Ingrid die Hauptrolle. Riesebecks Leidenschaften konzentrierten sich auf die Stadt Wertingen, für die er 30 Jahre lang als Bürgermeister Scharmützel ausfocht und dabei – wie Don Giovanni – weder Tod noch Teufel fürchtete.

So wagt es Riesebeck bei der Feier seines 80. Geburtstags, sich von dieser theatralischen Verkörperung des Sinnenmenschen einen charakteristischen Satz auszuleihen. Wie er sich selbst sieht – daraus macht der Altbürgermeister und Alt-Star an diesem Abend keinen Hehl: „Ich bin einigermaßen gerührt von dem, was man über mich gesagt hat. Aber ich weiß, wie gut ich war“, kommentiert er die Laudationen frisch und frei, die ihm gerade zu Füßen gelegt wurden.

Wertingen mauserte sich

Ja, Dietrich Riesebeck wird von den Wertingern verehrt – von denen, die ihm zur Seite standen, als sich das Dorf Wertingen zum lebendigen „Städtle“ mauserte. Seine Weggefährten aus Stadtrat und Verwaltung, aus der Kommunalpolitik und aus der Kunstszene, aus dem Familien- und Freundeskreis sitzen im Schloss-Festsaal und hören die Arien aus Don Giovanni, gespielt vom Klarinetten-Mozart-Trio der Stadtkapelle. Und sie erleben, wie die Festredner Bürgermeister Willy Lehmeier, Landrat Leo Schrell und Dillingens Alt-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl das Lebenswerk von Riesebeck mit Respekt und Humor vorüberziehen lassen.

Eine besondere Rolle fällt dabei dem Hausherrn zu – Bürgermeister Willy Lehmeier, Riesebecks Nachfolger im Amt, begrüßt die Gäste, nimmt sich an diesem Abend dennoch spürbar zurück und überlässt seinem temperamentvollen Vorgänger noch einmal die Bühne. Für Landrat Leo Schrell ist es da leichter, als Strahlemann über Riesebeck-Geschichten zu witzeln. Schrells Vorgänger, der verstorbene Dr. Anton Dietrich, war es in der Hauptsache, mit dem sich Riesebeck in seiner Amtszeit auseinandersetzte. Und Schrell muss einen kenntnisreichen Redenschreiber gehabt haben, der die Riesebeck-Anekdoten wohl selbst erlebt hatte, die der Landrat da aus dem Hut zauberte. War es Hermann Stark, seines Zeichens Leiter des Öffentlichkeitsreferats im Büro von Anton Dietrich? Er sitzt jedenfalls still als Gast in den Zuhörerreihen und dürfte ausgetüftelt haben, was der frühere Landrat Dietrich und Dietrich Riesbeck gemein hatten. Unter anderem die Namensgleichheit, einmal als Zu-, das andere Mal als Vorname: „Dietrich“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet „Herrscher des Volkes“...

Als die SPD noch Bedeutung im Landkreis Dillingen hatte...

Vielsagende Bemerkungen kommen an diesem Abend auch von Hans-Jürgen Weigl, Alt-OB aus der Kreisstadt Dillingen und Parteifreund Riesebecks. Er charakterisiert den Sozialdemokraten Riesebeck und die Zeit, in der die SPD im Landkreis noch eine Rolle spielte. „Eine goldene Zeit für die SPD“ nennt Weigl die Jahre 1978 bis 1989 – aus allen fünf Kreisstädten seien damals Vertreter in der SPD-Kreistagsfraktion gesessen. „Oh alte Soziherrlichkeit, wohin bist du entschwunden“, stimmt Weigl ein Trauerlied an. Doch die Wehmut ist schnell verflogen.

Catherine Le Ray, die Pariserin und Chansonette, die in Wertingen lebt, macht ihrem Freund Riesebeck ein musikalisches Geschenk. Und dann lässt der Jubilar seine Gäste an dem teilhaben, was ihm das Leben verschönt. Im Schlosskeller ist aufgedeckt: In Buttermilch gegarter Lachs, marinierte Garnelen mit Lauchzwiebeln und Mango-Chutney, Seehecht auf Linsen-Radiesle, Bœf à la mode mit Kartoffelgratin, himmlische Desserts im Glas, Käsekompositionen, edle Weine... Sinnesfreuden – auch hier gleicht Riesbeck seinem Opernhelden Don Giovanni.

