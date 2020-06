vor 34 Min.

Großes Programm im Stadtrat

Das neue Gremium berät auch über Verkehrsberuhigung

Bei der ersten „regulären“ Sitzung des neuen Wertinger Stadtrates am Mittwoch, 24. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle Wertingen gibt es gleich ein reichhaltiges Programm an Themen. Die Tagesordnung beginnt mit einem Antrag der Grünen zur Verkehrsberuhigung des Marktplatzes und Schaffung von zusätzlichen Fahrradabstellplätzen. Anschließend beraten die Räte über einen Antrag der Firma Creaton auf Sondernutzung eines landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges im Bereich zwischen Zeisenried und der Staatsstraße 2033 östlich von Rieblingen zwecks Lehmabbau. Danach wird über die Vereinbarung über den Neubau eines Kreisverkehrsplatzes zur Anbindung der Rudolf-Diesel-Straße/ Staatsstraße 2036 südlich von Geratshofen beraten. Schließlich folgt die Vorstellung des Finanzlageberichtes für das zweite Quartal 2020. (pm)

Themen folgen