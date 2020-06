00:30 Uhr

„Handwerker“ entwenden Geld

Weil die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Gänsweid wohl offen stand, verschafften sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Im ersten Stock trafen sie schließlich auf den betagten Hausbesitzer, dem sie sich als Kaminkehrer vorstellten. Dieser wurde schließlich nach Wechselgeld gefragt. Dem Senioren wurde daraufhin aus seinem Geldbeutel eine geringe Menge Kleingeld entnommen, anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Wertinger Stadtmitte.

Ein Täter wird als ungefähr 175 cm groß und 35 Jahre alt beschrieben. Er trug Arbeitskleidung in Richtung Bauarbeiter. Der zweite Täter ist circa 165 cm groß und 35 Jahre alt, hat eine dickliche Statur und war mit einem blauen Arbeitsmantel bekleidet. (pol)

Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise.