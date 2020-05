05:39 Uhr

Hardware für die Wertinger Grundschüler

Helfer rüsten 18 Laptops auf, dazu gibt’s sechs geschenkte iPads. Weitere Spender gesucht.

Über 18 Dauerleihgeräte erhielt die Grundschule Wertingen vom Stadtjugendpfleger Tobias Kolb überreicht. Zudem spendete der LionsClub Dillingen der Schule sechs iPads. Über die Unterstützung freut sich Rektorin Christiane Grandé sehr.

Die drei Helfer Joachim Keil (Geschäftsführer ASB Wertingen), Kevin Janova (Jugendtreff Wertingen) und Wertingens Stadtjugendpfleger Tobias Kolb überraschten mit der Zusage, dass sie den Schülern der Grundschule, die keine Computer oder Laptops besitzen, 18 Geräte zur Verfügung stellen würden.

HomeSchooling wird weiter ausgebaut

Rektorin Grandé betonte, dass dadurch das HomeSchooling immer weiter ausgebaut werden könne. Die zur Verfügung gestellten Geräte wurden nach einem Aufruf in der Wertinger Zeitung als Spenden im Jugendhaus abgegeben. Dort wurden die Laptops und Tablets aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht, um den digitalen Anforderungen gerecht zu werden. Danach versammelten sich die Computerfachmänner im Lehrerzimmer der Grundschule mit genügend Abstand und installierten mit tatkräftiger Unterstützung der Systembetreuerin Kaja Berger wichtige Grundeinstellungen wie „blinde-kuh“, „openrainbow“ oder „antolin“.

So haben die Schüler nun schnellen Zugang zu wichtigen Programmen, die in der Grundschule Wertingen genutzt werden. Christiane Grandé bedankte sich ausführlich bei den Spendern der Hardware und natürlich bei den drei Unterstützern, die gerne noch weitere Laptops entgegennehmen, um sie herzurichten und anschließend bedürftigen Schülern zur Verfügung stellen zu können.

Wenige Tage später erneut Freude

Einen weiteren Grund zur Freude hatten Schulleiter und Schüler wenige Tage später, als Mitglieder des LionsClub Dillingen, Präsident Klaus Eichelpasch, Aktivitätsbeauftragte Susan Fetzer und Sekretär Rainer Schaller sechs iPads überreichten. Mit viel Abstand und leider ohne Kinder nahm die Schulleitung das großzügige Geschenk entgegen. Christiane Grandé betonte, dass diese wunderbare Spende die Schulgemeinschaft in ihrer digitalen Weiterentwicklung unterstütze. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler keinen persönlichen Kontakt untereinander haben, biete die digitale Kommunikation vielfältige Möglichkeiten. Das ermöglichen aber nur Geräte, die die dazu nötigen technischen Voraussetzungen haben.

Wichtig ist für Grandé, dass die Nutzer im Schulalltag verantwortungsbewusst mit den digitalen Medien umgehen lernen. Mit Unterstützung der Eltern könnten die Grundschüler zunehmende Medienkompetenz erlernen. Die angesprochenen Punkte liegen auch dem LionsClub Dillingen am Herzen. (pm)

Spendenaufruf: Wer einen Laptop oder ein Tablet spenden möchte, kann sich bei Stadtjugendpfleger Tobias Kolb unter Telefon 0151/22696225 melden oder per E-Mail an tobias.kolb@kjr-dillingen.de

