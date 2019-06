vor 41 Min.

Hausen feiert mit den Alpenrose-Schützen

Der Verein blickt auf seine 90-jährige Geschichte zurück. Beim Festakt gibt es einen Ehrungsmarathon

Von Stefanie Tölk

Trotz des schlechten Wetters kommen zahlreiche Gäste, die das 90-jährige Bestehen des Schützenvereins Alpenrose in Hausen gemeinsam feiern wollen. Zur Festgemeinde gehört natürlich auch der Patenverein „Ritter Kunz“ Rischgau. Peter Mayerföls, der Vorsitzende der Alpenrose-Schützen, ist begeistert, „dass so viele heute den Weg zu uns ins Schützenheim nach Hausen gefunden haben“.

In seiner Ansprache dankt Reinhard Langenmair, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Villenbach, den engagierten Mitgliedern, die „bis heute das Werk der Gründer mit Begeisterung und Idealismus fortsetzen“. Auch Bürgermeister Werner Filbrich, langjähriger Vorsitzender des Vereins, würdigt in Abwesenheit die gesellschaftlich wichtige Funktion aktiver Vereine. „Sie sind für unser Gemeinwesen unverzichtbare Orte des Miteinanders, der Mitverantwortung, des Mitmachens und des Mitgestaltens.“ Selbst gesundheitlich noch nicht in der Lage, wieder an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, trägt seine Frau Regina Filbrich die sehr rührenden Grußworte vor.

Juliane Link, Vorsitzende des Schützenvereins „Ritter Kunz“ Rischgau, erzählt von ihren Erinnerungen vom Patenbitten. Sie übergibt gemeinsam mit Werner Lutz stolz eine Fotocollage als Geschenk an den Verein. Peter Mayerföls bringt den Gästen die Entwicklung und die sportlichen Erfolge des Vereins näher. „Es war genau am 2. Februar 1929 als sich 14 Männer aus Hausen in der Gaststätte Fackler trafen, um den Schützenverein Alpenrose Hausen ins Leben zu rufen,“ beginnt Mayerföls den Rückblick. Aus den 50er und 60er Jahren seien nur Übungsschießen, vereinsinterne Wettkämpfe und gelegentliche Freundschaftsschießen bekannt. Erst mit Einführung des Gemeindepokals im Jahre 1979 habe die Mitglieder der Ehrgeiz gepackt. Seither beteiligen sie sich am Gaurundenwettkampf und können ihre Leistungen immer weiter steigern. Die bisher größten Erfolge verbuchte der Verein mit dem Aufstieg in die Gauliga und sogar in die Gauoberliga mit der Luftgewehr-Mannschaft. Für die Zukunft wünschte Mayer-föls dem Verein, dass er den sportlichen Leistungsstand halten kann. „Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, Hauptsache die Geselligkeit und das Miteinander im Verein und Dorf bleiben erhalten“, sagt der Vorsitzende.

Für langjährige Mitgliedschaft und besonderes Engagement verleihen Mayerföls und Marianne Kuchenbaur, stellvertretende Gauschützenmeisterin, Urkunden und Ehrennadeln. Außerdem ernennt Mayerföls zwei Ehrenmitglieder: Max Bacher, langjähriges Vorstandsmitglied und seit über 60 Jahren Mitglied, und Franz Beutmiller, ehemaliger Vorsitzender und seit über 50 Jahren Mitglied des Vereins. Die schönste Auszeichnung, das große Protektorzeichen in Silber soll Werner Filbrich bei einer anderen Gelegenheit verliehen werden.

Dann wird es gesellig, ein gemeinsames Essen beginnt. „Großer Dank für das Spanferkel geht an Werner Filbrich, den Rest übernimmt der Verein,“ gibt Mayerföls bekannt. Abgerundet wird der Abend durch einen spannenden Fotovortrag des Ehrenvorsitzenden Alfred Filbrich. „1000 entwickelte Bilder und 3500 auf Festplatte haben sie sich angeschaut,“ dankt Mayerföls den Mitgliedern, die diese Flut an Bildern gesichtet haben.

