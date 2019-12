19:27 Uhr

Hausmeister wird in Wertingen von Auto erfasst

Eine Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei (Symbolfoto) am Mittwoch in Wertingen einen Hausmeister übersehen, als er gerade die Straße reinigte.

Eine Autofahrerin hat in Wertingen einen Hausmeister übersehen. Der Wagen streifte den Mann, als er gerade die Straße am Ebersberg reinigte.

Eine Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 11.10 Uhr einen Hausmeister übersehen, der mit einer Handkehrmaschine den Rinnenablauf entlang der Fahrbahn am Ebersberg in Wertingen reinigte.

Mann stürzt auf die Fahrbahn

Der Wagen streifte den 56-Jährigen im Hüftbereich, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte.

Fahrerin hinterlässt ihre Personalien nicht

Die 71-jährige Unfallverursacherin hielt laut Polizeibericht sofort an und half dem Verletzten, ins anliegende Wertinger Kreiskrankenhaus zu kommen. Danach entfernte sich die Frau jedoch, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Durch Zeugen konnte die Unfallverursacherin schließlich ermittelt werden. (pol)

