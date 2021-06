Helmut Storr erforscht das „Deppenland“

Der Binswanger Autor hat ein neues Büchlein veröffentlicht. Darin hinterfragt er die ein oder andere Handlungsweise der Menschen

Er hat seine Fans. Die warten bereits auf ein neues Büchlein und dürfen sich jetzt freuen: Der Binswanger Autor Helmut Storr hat eins herausgebracht. Sein Titel: „Deppenland.

Der Autor hat nicht nur zahllose Stunden damit zugebracht, die Fakten für das Binswanger Heimatbuch zu sammeln und einzufügen, er hat sich auch noch die Zeit genommen, ein eigenes Werk zu schaffen. Sein sechstes Büchlein mit dem Namen „Deppenland“ ist nun erhältlich und es macht Spaß, es zu lesen. Auch wenn er keine „wilden“ Jugendgeschichten ausplaudert und keine weiteren Binswanger Geheimnisse „enthüllt“.

Vielmehr widmet sich der Autor verschiedensten Themen, bei denen ihm die Handlungs- und Ausdrucksweise der darin verstrickten Personen nicht so recht einleuchten will. Und die bezeichnet er, so ganz im Allgemeinen, eben als Deppen. In klaren Worten, in der ihm ureigenen humorvollen Art, aber durchaus kritisch, hat er seine Meinung zu Papier gebracht. So wird das Büchlein wohl auf jeden Fall gut unterhalten und zum Nachdenken anregen, wie sich Helmut Storr das im Vorwort wünscht. Es wird mit Sicherheit auch als Basis zahlreicher Gespräche dienen. Denn an diesen Themen kommt in der heutigen Zeit kaum einer vorbei. Zum Beispiel am sich überall einschleichenden „Denglisch“, an der Umbenennung des Negerkusses – und der Kaffee „Togo“ bekommt seine Würdigung ebenso wie die Landwirtschaft. Die Politik darf ebenfalls nicht fehlen.

Bis wieder einmal ein „Kaffeekränzle“ mit einer Lesung vom Autor persönlich möglich ist, bei dem das mit den Gesprächen bestens funktioniert und viele Lacher vorprogrammiert sind, kann das Büchlein schon daheim gelesen werden.

ist das Buch beim Autor selbst, in der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen und online unter www.ein-fach.de.