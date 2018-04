06:00 Uhr

Heute geht’s in die zweite Tanzrunde

Der Turn- und Sportverein stößt mit dem Paartanz auf große Resonanz. Nicht nur die Übungsabende sind sehr beliebt. Der Tanzball war nach drei Wochen ausverkauft. Wie das kommt.

Von Birgit Alexandra hassan

Pfaffenhofen Zum ersten Mal veranstaltete der TSV Pfaffenhofen vergangenes Jahr einen Tanzball. Heute Abend geht’s in die zweite Tanzrunde. Vereinsvorsitzender Jürgen Mayr hat Hemd und Sakko bereits vorbereitet.

Wird die Halle voll werden?

Mayr: Wir haben dieses Jahr an Fasching zwei Plakate aufgehängt und einen Schwung Flyer verteilt. Nach drei Wochen waren alle 200 Karten weg. Ganz viel lief über Mundpropaganda.

Dann scheint es den Leuten vergangenes Jahr gefallen zu haben?

Mayr: Ja. Wenn die Leute sich am Ende des Abends dafür bedanken, dass wir die Veranstaltung gemacht haben, sagt das schon alles. Nachfragen nach einem zusätzlichen Ball im Herbst werden wir zwar auch dieses Jahr nicht erfüllen können. Doch alle Anregungen haben wir uns zu Herzen genommen.

Welche beispielsweise?

Mayr: In der Bar wird es dieses Mal auch alkoholfreie Cocktails geben, an den Tischen servieren wir zusätzlich zum Herzhaften Kaffee und Kuchen. Wir wollen verbessern was geht.

Das gilt demnach auch für den TSV Pfaffenhofen. Nicht jeder Verein bietet Tanzkurse an.

Mayr: Stimmt. Bei uns boomen die wöchentlichen Übungsabende mit den heimischen Tanztrainern Helga und Dietmar Roth aus Buttenwiesen. Das Paartanzen – Walzer, Fox, Jive, Cha-Cha-Cha und heuer erstmals auch Tango – zieht ein ganz anderes Publikum an als Faschingsbälle.

An was machen Sie das fest?

Mayr: Unser Faschingsball für Erwachsene war kaum noch gefragt. Der Tanzball ist ausverkauft.

Inwiefern profitieren Sie davon auch als Verein?

Mayr: Klar hilft uns so eine Veranstaltung finanziell. Ziel ist aber nicht, möglichst viel Geld zu verdienen. Vielmehr wollen wir uns mit dem Tanzen als Verein breiter aufstellen und den Leuten was bieten – all denjenigen, die nicht zum Turnen, Tennis oder Stepp Aerobic gehen und dennoch sportlich aktiv sein wollen.

Welche Altersklasse geht Paartanzen?

Mayr: Ab 40 Jahren aufwärts sind die meisten, einige auch schon an die 70.

Was wird heute Abend Ihr Job sein?

Mayr: Ich werde die Gäste begrüßen, zwischendurch nachfragen, wie’s ihnen gefällt – kommunizieren.

Bleibt da noch Zeit zum Tanzen?

Mayr: Bei uns 25 bis 30 Helfern eher nicht.

Spielen werden wie vergangenes Jahr die Tornados. Ganz bewusst?

Mayr: Wir haben den Termin am Ende des Abends gleich festgemacht. Sie spielen super Tanzmusik und gehen toll aufs Publikum ein.

Was außer toller Musik macht für Sie einen gelungenen Ball aus?

Mayr: Wenn die Leute wie vergangenes Jahr zufrieden und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.

