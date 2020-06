vor 33 Min.

Hier brauchen Autofahrer bald länger

In Geratshofen wird gebaut. Eine Straße wird mehr als zwei Monate lang gesperrt

In Geratshofen wird ein neuer Kreisverkehr gebaut. Deshalb müssen sich Autofahrer dort in den kommenden Monaten auf Umleitungen einstellen. Das Vorhaben findet an der St 2036 zwischen Geratshofen und Laugna am südlichen Ortsrand von Geratshofen im Bereich der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße statt. In diesem Zusammenhang wird das Gewerbegebiet erschlossen. Deshalb ist die St 2036 in diesem Bereich von Montag, 15. Juni, 8 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 8. August, für den gesamten Verkehr gesperrt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Die Umleitung erfolgt ab Bocksberg über die DLG 2 – Zusamaltheim – St 2027 – St 2033 nach Wertingen beziehungsweise in umgekehrter Richtung und ist ausgeschildert.

Auch die Bushaltestellen werden verlegt

Aufgrund der Vollsperrung müssen auch die Bushaltestellen „Laugna Nord“ in Laugna für beide Fahrtrichtungen und „Geratshofen Staatsstraße“ in Geratshofen für die Fahrtrichtung Wertingen vorübergehend um wenige Meter verlegt werden. Die Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Bushaltestellen zu beachten.

Während der Baumaßnahme muss auch der parallel zur St 2036 verlaufende Geh- und Radweg auf Höhe des Baustellenbereiches gesperrt werden.

Die Umleitung der Fußgänger und Radfahrer erfolgt ab dort über einen parallel zur St 2036 verlaufenden Wirtschaftsweg nach Geratshofen beziehungsweise in umgekehrter Richtung und ist ebenfalls ausgeschildert. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 1,8 Mio. Euro. (pm)

