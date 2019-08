vor 49 Min.

Hier ist das Paradies zu Hause

Wie in der Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf: Die Enkelinnen fühlen sich wohl hier in Omas Paradies unter schattigen Bäumen.

Dagmar Buhl hat auf einem ehemaligen Bauernhof in Geratshofen einen traumhaften Garten erschaffen

Von Bärbel Schoen

Die Suche nach dem Haus im kleinen Wertinger Ortsteil Geratshofen endet mit einer Überraschung: Ein alter Stadel, der an der Straße steht, verdeckt zunächst den Blick, doch dann öffnet sich dahinter mit jedem Schritt ein wahres Gartenparadies: Geschwungene Wege, romantische Nischen, viel Grün und bunte Stauden, ein Seerosenteich mit Gartendusche, ein Pavillon und mittendrin ein 50 Jahre alter Apfelbaum. Es ist der Garten von Dagmar Buhl – romantisch, verspielt, und gleichzeitig naturnah und nützlich. Im Nutzbereich stehen neben dem Glashaus vier Hochbeete, in denen Salate, Tomaten, Gurken, Zucchini, Kohlrabi und Kräuter hervorragend gedeihen. Die Hochbeete haben ihr die Gartenarbeit wesentlich erleichtert: „Es kommen keine Schnecken, das Gemüse wächst viel besser als am Boden, und ich muss mich nicht mehr bücken“, erzählt sie von den Vorteilen.

Die 57-Jährige hat den 1800 Quadratmeter großen Garten in den vergangenen 15 Jahren in Eigenregie und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Natürlich halfen auch Ehemann und Schwiegersohn mit, wenn Muskelkraft gefragt war wie beim Bau der Hochbeete oder beim Pflastern von Wegen. Eine Stunde reicht nicht, um bei einem Rundgang alles zu entdecken. Zum Beispiel die zahlreichen lustigen Figuren und dekorativen Stelen aus Ton und Eisen. Sie verstecken sich zwischen Storchschnabel, Funkien, Farn und Ziergräsern. Am Apfelbaum wacht ein kleiner Rabe aus Keramik. Akzente setzen auch Weidengeflechte, die die Hobbygärtnerin selbst gebastelt hat. 65 Rosen blühten bis vor wenigen Jahren auf den Flächen. Heute sind es nur noch 25, darunter eine rosafarbene Ramblerrose, die einen Baum erklimmen darf. Viele der früheren Rosen hat Dagmar Bunk gegen Hortensien ausgetauscht, weil sie weniger Arbeit machen, krankheitsresistent sind und bis zum Herbst mit ihrem Blütenflor erfreuen. „Mein Lieblingsplatz ist hier am Teich“, verrät sie und zeigt auf die beiden Stühle und das Tischchen, die von zwei prächtig blühenden Hortensien flankiert werden. Gartendusche, Figuren und eine Amphore machen das „grüne Zimmer“ komplett. Hier könne sie am besten ausruhen, die Seele baumeln lassen und Kraft tanken.

Dass hier vor vier Jahrzehnten eine Landwirtschaft betrieben wurde, ist dem Anwesen kaum mehr anzusehen. Nur zwei alte Stadel zeugen noch von längst vergangenen Zeiten. Altes bewahren und Neues integrieren – das hat Dagmar Bunk nicht nur beim Um- und Anbau des Bauernhauses verwirklicht, sondern auch an vielen Stellen des Gartens umgesetzt. Aus dem früheren Gehöft wurde allmählich eine parkähnliche Gartenanlage mit vielen grünen Zimmern, die jeweils einen eigenen Charme versprühen. Auf Spritz- und Düngemittel verzichtet die gelernte Verkäuferin gänzlich. Nur Hornmehl gibt sie bei der Anzucht von Pflanzen mit in den Boden. „Gift hat in meinem Garten nichts verloren“, sagt sie und schaut auf ihre drei Enkelkinder, vier, sieben und acht Jahre alt.

„Jetzt müssen sie endlich unser Paradies anschauen“: Die quirligen Mädchen zupfen am Ärmel der Reporterin. Hinter dem Haus wartet die zweite Überraschung: Ein Kinderreich. Pippi Langstrumpf hat offensichtlich Patin gestanden beim Bau der Villa Kunterbunt. Das Pferd namens „Kleiner Onkel“ fehlt ebenfalls nicht. Und ein paar Meter weiter steht ein weiteres Gebäude aus Holz: „Das ist unser Rapunzel-Turm.“ Drei Schaukeln, ein Pizzaofen, ein Swimmingpool und eine Turnstange machen das Gelände zum Kinderparadies. Gackerten hier früher Hühner, ist es heute das Kinderlachen, das eine Idylle schafft. Dagmar Buhl ist glücklich: „Was braucht man mehr?“ Im Urlaub war sie zuletzt im Jahr 2003. Dass sie täglich drei Stunden im Garten verbringt, um Ordnung zu schaffen, macht ihr nichts aus. Im Gegenteil: „Da kann ich am besten abschalten.“

