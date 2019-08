vor 35 Min.

High-Tech-Schnitzeljagd durch Bliensbach

Der Spiele-Klassiker wird heutzutage in einer modernen Version durchgeführt. In Bliensbach lernen die teilnehmenden Kinder dabei zugleich eine Menge zum Thema „Fairness“ auf der Welt.

Von Silva Metschl

Die Schnitzeljagd ist schon seit langem ein beliebtes Spiel, vor allem auf Geburtstagen. Die moderne Technik macht das Spiel heutzutage noch spannender: Eine moderne Version ist die Suche mittels des Satelliten-Systems GPS. Eine solche bot das Mooseum im Rahmen des Ferienprogramms am Montag in Bliensbach an. Dabei ging es aber nicht nur um das Finden der sogenannten „Caches“. Denn die Rätsel und Fragen, die die Kinder per Koordinaten finden konnten, standen alle unter dem Motto „Was ist fair?“

Doch bevor es losgeht, erklärt Katja Bock, Praktikantin im Mooseum, erst einmal die grundsätzlichen Regeln. Dabei beeindrucken einige der insgesamt 20 Teilnehmer, für die es nicht das erste Geo-Catching ist, mit ihrem Wissen über das weltweite Koordinatennetz. „Aber wir machen leider keine Weltreise“, scherzt ein Junge.

Mit moderner Technik auf eine Schnitzeljagd durch Bliensbach

Nach der Bildung der fünf Gruppen teilt Bock Handys aus, die für die Suche benutzt werden müssen. In einer darauf installierten App können die Kinder die Koordinaten, die sie diktiert bekommen, eintragen. Das führt anfangs noch zu einigen Schwierigkeiten. Das sei aber normal, erklärt die Praktikantin: „Nachdem man es einmal gemacht hat, geht es besser.“ Tatsächlich funktioniert die Suche nach dem zweiten Punkt schon besser. Dieser führt die Gruppe zum Basislager.

Von hier aus starten die einzelnen Gruppen ihre Suche. „Wenn ihr eure Caches gefunden habt, Fragen oder Probleme habt, kommt ihr wieder hier her“, erklärt Bock den Kindern und vergibt die ersten Koordinaten. Insgesamt gibt es sieben Stationen zu finden, die zwischen 100 und 300 Meter vom Basislager entfernt liegen. „Sie sind im Dorf, am Waldrand und im Wald verteilt“, sagt Bock. Auf den Caches stehen, neben den Aufgaben, Zahlen und Buchstaben, die die Kinder auf einem mitgegebenen Papier eintragen müssen.

Allen Fragen und Rätseln gemeinsam ist: Es geht um das Thema „Was ist fair?“. Dabei reichen die Kategorien von Bienen über Abholzung bis zum Elektromüll. Auch Kinderarbeit ist ein Thema: „Da lautet die Frage, wo denn überall Kinderarbeit vorkommt.“ Das Ziel: Die Kinder sollen sich selbst Gedanken machen. Ihre Ergebnisse teilen sie dann im „Basislager“ mit. „Wenn alles okay ist, bekommen sie die nächsten Koordinaten.“

Viel über globale Fairness gelernt

Dieses Thema sei in Bliensbach Standard, sagt Katja Bock: „Wir arbeiten da mit dem Schullandheim zusammen.“ Aber auch in Bächingen, dem Standort des Mooseums, und weiteren Orten gebe es diese Veranstaltungen. Im Vordergrund steht der Spaß an der Sache und das Rätselraten.

Am Ende erhalten die Kinder nach der aufregenden Suche ihren wohlverdienten Schatz, der aus Süßigkeiten und einer Forscherzeitschrift besteht.

Wer das Geocatching selbst einmal ausprobieren möchte, kann sich mit folgenden Koordinaten auf die Suche nach dem Basislager begeben: N 4833.050, E 42.959.

Lesen Sie außerdem diese spannenden Geschichten:

Themen Folgen