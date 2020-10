vor 19 Min.

Hinterbucher Gastwirt Xaver Bschor verstorben

Der Weinhändler Xaver Bschor betrieb mehr als 50 Jahre eine Wirtschaft in dem kleinen Laugnaer Ortsteil.

Bestürzung löste die Nachricht vom Tod des langjährigen Hinterbucher Gastwirts Xaver Bschor aus. Der gebürtige Druisheimer war gelernter Molkereifacharbeiter und kam 1963 in den Laugnaer Ortsteil. Dort pachtete er die Gaststätte „Zum Waldhorn“ von den Fuggern. 1970 kaufte Bschor dann die Gaststätte und betrieb sie mit seiner Frau Rosmarie neben seiner Berufstätigkeit als Weinhändler. Auch dann noch, als seine Frau 2005 starb.

In der Gaststätte wurden regelmäßig Versammlungen der Ortsvereine abgehalten. Ebenso traf man sich auch zum Dämmerschoppen und zum sonntäglichen Schafkopfen bei Bschor. Als Weinhändler war der Verstorbene ebenfalls beliebt. Er war gewissermaßen eine Institution in der Gemeinde.

Trauergottesdienst am 1. Oktober in Modelshausen

Große Verdienste erwarb sich Bschor mit dem Bocksberger Volkssportverein, wo er als Gründungsmitglied seit 1969 dabei war und lange Zeit im Vorstand mitwirkte. Der größte Erfolg war im Jahr 1974. Damals kamen zum Volkswandertag 10000 Wanderer ins beschauliche Bocksberg. 1980 wurde der Volksportverein aufgelöst.

Das beliebte Hinterbucher Frühlingsfest veranstaltete Xaver Bschor das letzte Mal im Jahr 2015. Zuletzt wohnte er bei seiner Tochter Manuela in Unterschöneberg, wo er auch starb. Der Trauergottesdienst und die Beisetzung finden am heutigen Donnerstag, 1. Oktober, um 14 Uhr in Modelshausen statt. (fk)

