vor 37 Min.

Hitziger Prüfungsstress

Selten ist es so ruhig in der Turnhalle der Anton-Rauch-Realschule: 58 Schüler der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen absolvieren gerade bei voller Konzentration die Realschulabschlußprüfung in Deutsch.

Auch Wertingens Realschüler schwitzen über den Aufgaben. Es ist ausgerechnet die bisher heißeste Woche des Jahres

Prüfungsstress ausgerechnet in der heißesten Woche des Jahres: Rund 40000 Schüler an Bayerns Realschulen, darunter 123 an der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen, legen von Mittwoch dieser Woche bis Freitag in der kommenden Woche ihre Abschlussprüfungen ab.

An den Realschulen schreiben die Jugendlichen neben Deutsch, Englisch und Mathematik in einem weiteren Schwerpunktfach die vierte Abschlussprüfung. Am vergangenen Mittwoch begannen die schriftlichen Abschlussprüfungen. Die die 65 Schülerinnen und 58 Schüler der Anton-Rauch-Realschule mit der Deutsch-Abschlussprüfung starteten. Die Absolventen hatten dabei die Wahl zwischen Erörterung und textgebundenem Aufsatz. Thematisch konnten sie über die Wichtigkeit und den persönlichen Gewinn eines freiwilligen Engagements junger Menschen für die Gesellschaft schreiben. Ein weiteres Erörterungsthema waren die YouTuber, die viele Jugendliche begeistern. Hier sollten die Gründe für die Beliebtheit hinterfragt werden. Auch über die Begeisterung für Elektrofahrräder, sogenannte Pedelecs, und die damit verbundenen Probleme konnten sich die Jugendlichen Gedanken machen. Beim textgebundenen Aufsatz wurden drei Textsorten angeboten: eine Kurzgeschichte („Ankunft“ von Ursula Knie), ein Kommentar („Bleiben“ von Karl-Markus Gauß in der Süddeutschen Zeitung vom 3. Juni 2017) und ein Romanauszug (Hans Fallada „Jeder stirbt für sich allein“). Klare Favoriten bei den Schülern waren der Text „Bleiben“, den 38 Schüler wählten, und die Erörterung zum Thema Pedelecs, das 29 Schüler bearbeiteten.

Nach Französisch am Donnerstag steht am heutigen Freitag Englisch auf dem Plan. Danach können sich die Jugendlichen übers Wochenende bei bestem Wetter im Freibad erholen, bevor es am kommenden Montag mit den Mathematikprüfungen weitergeht. Weitere Prüfungen folgen - je nach besuchter Wahlpflichtgruppe - am Dienstag, Mittwoch und Freitag: Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, Physik und Werken. Die zentral gestellten Sprechfertigkeitsprüfungen in Englisch und Französisch fanden bereits vor Beginn des schriftlichen Prüfungszeitraumes statt. In die Abschlussprüfung im Fach Französisch ist das internationale Sprachdiplom „Diplôme d’Études en Langue Française“ (DELF) auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) integriert. Für die Realschüler besteht so zusätzlich die Möglichkeit, das weltweit anerkannte DELF-Diplom zu erlangen. Sofern nicht „das Mündliche“ noch für Notenklarheit sorgen muss, können die Schüler entspannt den Freitag, 19. Juli, abwarten. Dann erhalten sie ihr Abschlusszeugnis in der Stadthalle ausgehändigt. (pm)

Themen Folgen