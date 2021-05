Hohenreichen

28.05.2021

Dieser Kunstkrimi hat sich einst in Hohenreichen abgespielt

Plus Anfang der Siebzigerjahre wurden Altarflügel der Hohenreichener Schlosskapelle gestohlen. Der damalige Kulturreferent Alfred Sigg erinnert sich an die Ereignisse.

Von Dominik Bunk

In Hohenreichen steht seit Mitte des 15. Jahrhundert ein Bauwerk, das heute immer noch zum gleichen Zweck wie damals genutzt wird: die Schlosskapelle. Derzeit befindet sich das Gotteshaus in Sanierung. Zwar entstanden einige Schäden durch die Zeit, doch auch ein kaputtes Fenster muss repariert werden. Denn in den Siebzigerjahren wurden, mit eben diesem Fenster als Einstieg, die wertvollen, spätgotischen Altarflügel von unbekannten Einbrechern gestohlen. Gutachter schätzten den Wert des Kunstwerks damals auf rund 100 000 Mark, was heute unter Berücksichtigung der Inflation ungefähr 180 000 Euro entsprechen würde.

