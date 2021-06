Hoher Zuschuss für die Krippe

Freistaat unterstützt Neubau in Villenbach mit 892.000 Euro

Der Bau der Kinderkrippe in Villenbach macht Fortschritte. Die Bauarbeiten laufen seit dem Frühjahr, in Rekordbauzeit entsteht hier eine moderne Einrichtung in Holzbauweise für 22 Krippenkinder. Davon überzeugte sich Stimmkreisabgeordneter Georg Winter gemeinsam mit Bürgermeister Werner Filbrich vor Ort.

Der Eigenstromverbrauch wird über eine Fotovoltaikanlage gesichert. Filbrich zeigte sich erfreut über die hohe staatliche Förderung für die dringend benötigten Krippenplätze. Der Neubau wird auf rund 1,25 Millionen Euro veranschlagt, rund eine Million Euro davon sind zuwendungsfähige Kosten. Winter sagte: „Die staatliche Förderung aus dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz und dem vierten Sonderinvestitionsprogramm beträgt insgesamt 892.000 Euro. Das entspricht bis auf ein Prozent dem maximalen Höchstfördersatz von 90 Prozent“, freut sich der Abgeordnete. Derzeit erfolgt der Innenausbau der Räume. Neben Schlafraum, Personalbereich, Sanitär-, Therapie- und Kreativräumen ist auch ein Innenhof, ein sogenannter „Patio“, vorgesehen, den die Kinder bei schlechtem Wetter nutzen können. Die Fertigstellung ist für September 2021 vorgesehen. (pm)