Holzverarbeitung

vor 33 Min.

Seine Säge stützt ihn in stürmischen Zeiten

Plus Jürgen Burkhart nagelt und schraubt heute in dem ehemaligen Stall im Buttenwiesener Ortsteil Vorderried vorwiegend Paletten zusammen. Im März brannte sein Wohnhaus ab.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Natur hat im Leben von Jürgen Burkhart immer eine wichtige Rolle gespielt. Und die ging nicht nur milde mit ihm um. Die Kühe und Bullen im Stall der familiären Landwirtschaft wichen in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts riesigen Holzstämmen und exakt zugeschnittenen Holzbrettern. Nachdenklich steht der 46-Jährige zwischen seinem heutigen Sägewerk, das seinesgleichen in der Umgebung sucht, und einem steinigen Baugrund, wo bis vor wenigen Monaten das Bauernhaus seiner Familie stand. Ein Feuer hatte es im Frühjahr abbrennen lassen. Bis auf Weiteres lebt Jürgen Burkhart mit seiner Mutter derzeit in Containern, managt den Bau eines neuen Hauses und schaut, dass er mit seiner Arbeit hinterherkommt. Vorwiegend Paletten nagelt und schraubt er mittlerweile tagtäglich zusammen.

