10.12.2019

Horst Langer: Vom Flüchtling zum erfolgreichen Unternehmer

Am Stammsitz in Gottmannshofen – die Langer-Tankstelle, die in den 60er Jahren eröffnet wurde.

Horst Langer, Seniorchef der Langer-Autobetriebe, wird heute 80 Jahre alt. Fleiß und Bodenständigkeit sind Eigenschaften, die er besonders schätzt. Deshalb ist er mit seiner Firma Wertingen treu geblieben

Von Hertha Stauch

Es ist die Würde eines alten Herrn, die ihn umgibt: Lebenserfahrung, Besonnenheit, Freundlichkeit, Güte, aber auch Bestimmtheit, Verantwortungsbewusstsein, Unternehmergeist und letztendlich Zufriedenheit. Horst Langer schaut zurück auf seine 80 Jahre Leben, die er am heutigen Mittwoch feiern darf. Und er zeigt sich dankbar. Das, was seine Generation erfahren und geleistet hat, steht für eine Epoche des Aufschwungs der jungen Bundesrepublik und auch der ländlichen Region nach dem Zweiten Weltkrieg. „ Wertingen und Gottmannshofen, das ist meine Heimat,“ sagt Horst Langer bestimmt. Er sitzt am Fenster seines Hauses auf dem Geißberg und schaut hinaus in den gepflegten Garten. Das Laub ist längst von den Bäumen gefallen, und so wird die Sicht frei auf das Städtchen: „Viele wissen gar nicht zu schätzen, was sie hier haben,“ meint der Jubilar nachdenklich. Ein Provinzstädtchen, das blüht und sich im Wohlstand sonnen kann.

Kinderjahre in Troppau

Als Horst Langer sechs Jahre alt war, musste er miterleben, wie seine Eltern in Troppau im Sudetenland die Koffer für immer packten – ab ging es in den Viehwaggon – Deutsche waren nicht mehr erwünscht in der neuen Tschechoslowakei. Dabei war doch bis dahin für den kleinen Horst und seinen Bruder die Welt in Ordnung gewesen. Mit dem Großvater war er oft zum Fischen gegangen, auch ein Schwimmbad gab es in der schönen, 60000 Einwohner zählenden Stadt. Die Eltern waren schwer am Arbeiten im Kraftfahrzeugbetrieb. Horsts Vater Rudolf Langer führte ein Autohaus mit Werkstatt mit 40 Beschäftigten und hatte damals schon eine Generalvertretung für die Marken BMW und Ford. Doch das Schicksal verschonte die Familie nicht – in Meitingen öffneten sich die Schiebetüren des Viehwaggons – jetzt galten Horst und seine Eltern als „Flüchtlinge“. Er kann sich noch an Schimpfnamen erinnern, wie „Kartoffelkäfer“. Nach Kriegsende strömten Millionen Menschen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und dem Sudetenland gen Westen. Dort waren sie oft unwillkommen und stießen auf Vorurteile.

Die Familie Langer hatte ein bisschen Glück in schwerer Zeit. Sie wurde nach Binswangen gewiesen und zunächst im Gasthof Adler, kurz darauf auf einem Bauernhof einquartiert. „Bauer Bunk hat uns sehr nett aufgenommen,“ erinnert sich Horst Langer. Die Eltern machten sich in der Landwirtschaft nützlich, er und sein Bruder wurden im Dorf eingeschult. Nachdem er, wie viele Vertriebene im aus allen Fugen geratenen Nachkriegsdeutschland keine Arbeit fand, mobilisierte Rudolf Langer seinen Unternehmergeist und eröffnete eine Fahrrad- und Motorradwerkstatt in einem alten Schuppen am Wertinger Bahnhof. Die Not war groß in jener Zeit. Horst Langer erinnert sich an einen Kanonenofen, der die Werkstatt beheizte und an eine schlichte Schnur, mit der, mangels Gürteln, die Hosen um die Hüfte gehalten wurden. Der Tag begann für den Vater und die Buben, die in der Werkstatt mithalfen, bei Sonnenaufgang und endete bei Sonnenuntergang.

Nach dem Krieg ging es langsam aufwärts

Die Mühe lohnte sich, langsam ging es aufwärts – bereits 1949 begann Rudolf Langer mit dem Verkauf von BMW-Motorrädern, 1955 dann mit dem Verkauf von Autos in einem neu erbauten Autohaus in Gottmannshofen, wo die Firma noch heute ihren Stammplatz hat. Auch privat wohnten Langers jetzt im eigenen Haus, das der Vater eigenhändig mit Lehmziegeln erbaut hatte. 1964 wurde der Betrieb um eine Tankstelle erweitert – „wir Kinder hatten oft Tankdienst“, erzählt Horst Langer. Er besuchte die Schule in Gottmannshofen, später die Mittelschule in Wertingen, absolvierte eine Grundausbildung für das Metallhandwerk in Ingolstadt und in der Maschinenbauschule in Augsburg. Auch Kaufmannslehre und abgeschlossene Mechanikerlehre gehören zum Grundstock, auf dem Horst Langer seine Berufslaufbahn aufbaute.

1963 legte er seine Meisterprüfung ab, 1964 heiratete Horst Langer seine Anneliese, baute für die Familie ein Wohnhaus in Gottmannshofen und erweiterte den Autobetrieb. Wenige Jahre später erwarb die Firma ein Autohaus in Kaufbeuren, das fortan Langers Bruder führte, während Horst Langer Geschäftsführer im Wertinger Betrieb wurde. Die Bundesrepublik mutierte zur Auto-Nation, und die Firma Langer wuchs mit den steigenden Anforderungen an die Mobilität. Langer-Zweigbetriebe in Gersthofen und Mertingen kamen hinzu, im Laufe der Zeit wurde der Stammbetrieb Gottmannshofen um eine Karosseriewerkstatt, Autolackierung und Waschstraße erweitert. 120 Mitarbeiter zählt die Firma, die Sohn Ulrich Langer seit 2014 komplett leitet, heute.

Horst Langer erzählt die beachtliche Firmengeschichte chronologisch. Doch was eigentlich dahinter steckt – daran lässt er keinen Zweifel – sind Fleiß und Bodenständigkeit. Dafür steht der alte Herr schon allein mit seiner stattlichen Erscheinung. „Wir hätten oft die Möglichkeit gehabt, unseren Betrieb zu verlagern,“ sagt er, „aber wir sind hier geblieben.“ Ein Grund dafür waren „unsere hervorragenden Mitarbeiter“, wie Langer sie noch heute schätzt. Viele, die bei Langer arbeiteten, kamen aus der Landwirtschaft – „zuverlässige Leute“. Auch die Kunden schätzte Horst Langer – „auf dem Land sind sie treu“. So blieb er mit seiner Familie in Wertingen, das Städtchen wurde zur Heimat. „Schmuckes Schwabenstädtchen“ – Wertingens Slogan aus den 70er und 80er Jahren passt noch heute, findet Langer. Und er fühlt sich hier wohl. Als erster baute er sich und seiner Familie mit Sohn Ulrich und Tochter Martina auf dem Geißberg ein schönes, großzügiges Zuhause. Er brauche Platz um sich herum, sagt der Senior. Er freut sich, dass er hier seinen Ruhestand genießen kann. Gesundheitlich ist er allerdings inzwischen eingeschränkt. Umso wichtiger ist für ihn jetzt das häusliche Umfeld: „Ohne meine Frau wäre das alles nicht möglich.“

Interesse an Entwicklungen zeigt Horst Langer immer noch. Wie schätzt ein erfahrener Autofachmann die derzeitige Lage auf dem sich rasant verändernden Markt ein? Es werde nicht mehr lange dauern, „dann wird der Schulbus ohne Fahrer kommen“, meint Langer. Und Lkw werden autonom fahren. Er denkt an seinen Sohn und die junge Generation, welche gewaltigen Herausforderungen das für die sein werden.

Der Senior sitzt in seinem Lieblingssessel und schaut sinnend in den Garten. Sein Lebenswerk liegt nun in jüngeren Händen.

