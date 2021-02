vor 53 Min.

Hubert Felbinger ist 80 geworden

Der ehemalige Oberförster übt ein Hobby mit Leidenschaft aus

Kürzlich feierte der Oberförster im Ruhestand Hubert Felbinger in Wertingen seinen 80. Geburtstag. Hubert Felbinger kam nach der Vertreibung 1946 vom Sudetenland zuerst nach Sachsen-Anhalt. Er machte nach dem Studium 1959 die Forstlehre in Emersacker. 1961 besuchte er dann die Forstschule Lohr am Main. Seinen Abschluss machte er 1965 und kam nach Laugna zu den Fugger’schen Stiftungen zu Förster Otto Glaser und Forstdirektor Dr. Rudolf Mayr, und zuletzt stand er bei Forstdirektor Hartmut Dauner in den Diensten – dieser ist seit Dezember im Ruhestand (wir berichteten).

Von 1965 bis 1988 leitete Hubert Felbinger das Revier Emersacker, wechselte dann nach Hinterbuch und war dort fürs Revier bis zu seinem Ruhestand 2004 zuständig. Hubert Felbinger ist seit 55 Jahren in der Kreisjägervereinigung Mitglied und wurde dafür auch geehrt. Neben seinem geliebten Försterberuf ist er seit vielen Jahren bei den Wertinger Jagdhornbläsern aktiv und steht ihnen 30 Jahre vor. (fk)

