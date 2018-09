19:00 Uhr

Hund allein zuhause - eine Wertinger Tierärztin klärt auf

Wie lange genau ein Hund alleine gelassen werden kann, hängt nicht nur von seinem Alter ab. Tamara Seifried erklärt, was besonders wichtig ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Vor 16 Jahren hat Tamara Seifried ihren Hund Sammy bekommen – ein Yorkshire Terrier. Damals war der Hund gerade acht Wochen alt und sehr anhänglich. Mittlerweile arbeitet die gebürtige Gundelfingerin als Tierärztin in der Wertinger Tierarztpraxis von Michael Scherfling. Ihren Hund lässt sie meist zuhause bei ihren Eltern. Zwischendurch bleibt er auch mal ein paar Stunden alleine. Beispielsweise als sie im Juli ihre Hochzeit feierte. „Da war keiner von uns zuhause“, erzählt die 25-Jährige.

„Bis zu vier oder fünf Stunden kann ein ausgewachsener Hund im Normalfall problemlos alleine bleiben“, sagt die junge Tierärztin. Anschließend sollte man aber auf jeden Fall nach ihm schauen. Wie lange man einen Hund im Einzelfall gut einfach zuhause lassen kann, hängt laut Seifried vom Charakter des Tieres ab. „Manche sind sehr sensibel und reagieren, wenn sie alleine gelassen werden, mit Verlustängsten.“ Andere dagegen seien unkompliziert und vertragen das Alleinesein sehr wohl. Das zeige sich meist bereits in frühen Jahren.

Grundsätzlich sollte man den Hund ganz allmählich an das Alleinsein gewöhnen. Jedem Tierbesitzer rät sie, am Anfang eine enge Bindung zu seinem Hund aufzubauen. Davon ausgehend könne man ein Tier langsam daran gewöhnen, für sich zu bleiben. Zunächst minutenweise, danach eine Viertel- und halbe Stunde.

Wichtig sei in jedem Fall, dass der Hund bereis stubenrein ist und man vorher mit ihm Gassi gegangen sei. „Er darf nicht den Drang verspüren, raus zu müssen“, betont die Wertinger Tierärztin. Sonst komme er in Stress und könne sich weder entspannen noch schlafen. „Und wenn sein Besitzer nach Hause kommt, erwartet diesen womöglich eine böse Überraschung.“

Bei Welpen rät die Tierärztin, sie maximal zwei Stunden alleine zu lassen. Voraussetzung sei in jedem Fall, dass der Hund in Abwesenheit seines Besitzers sich wohlfühlen kann: „Trinken sollte jederzeit zur Verfügung stehen und das Haus gut vorbereitet sein.“ So dürfe der Hund weder an giftige Pflanzen noch an Schokolade kommen. „Ein Gramm Schokolade pro Kilogramm Hund wirkt bereits tödlich“, klärt Tamara Seifried auf. Dass die Temperatur dem Hund angepasst sein muss, versteht sich für die Tierärztin von selbst. „Da ist doch klar, dass ein Hund bei Hitze nicht alleine im Auto zurückgelassen werden darf.“ Mehrere Tiere seien aufgrund dessen in diesem heißen Sommer bereits verstorben.

Damit ein Hund möglichst gelassen alleine zurechtkommt, empfiehlt die 25-jährige eine Trainingsphase. „Dabei schaut man zunächst, wie der Hund reagiert, wenn sein Besitzer aus dem Haus geht und die Tür hinter sich schließt.“ Das mache man zunächst in kurzen Zeitabschnitten und verlängere diese allmählich. Seifried: „Kommt der Besitzer zurück, gibt es eventuell ein Leckerli und vor allem ein großes Lob.“

