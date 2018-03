vor 53 Min.

Hund beißt 21-jährige Joggerin in die linke Pobacke

Von Joggern ist auf diesem Schild keine Rede. Doch genau eine solche wurde am Samstag in Wertingen von einem Hund gebissen.

Der Hund kam aus einem Anwesen gesprungen. Dort gibt es noch mehr Hunde.

Am Hof eines abgelegenen Anwesens bei Wertingen joggte ein eine 21-jährige Frau am Samstagvormittag vorbei. Ein Mischlingshund, der sich auf dem Anwesen befand, sprang der Joggerin nach und biss die Frau einmal in die linke Pobacke. Bei der anschließenden polizeilichen Überprüfung waren die vier Hunde des verantwortlichen Halters bereits wieder ordnungsgemäß verwahrt. Anscheinend, so die Polizei, war der Hundehalter während des Vorfalls mit dem Füttern anderer Tiere beschäftigt gewesen. Inwieweit die Joggerin ärztlich behandelt werden musste ist nicht bekannt. (pm)