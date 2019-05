06:00 Uhr

Hundeschau in Wertingen: Laut gebellt heißt nicht gewonnen

Diese französischen Bulldoggen haben illustre Namen: Ice-T from Russia with love (links) und „Commander of the French Bulldog crew“.

Bei der Schwaben-Siegerschau der Hunde in der Wertinger Schwabenhalle gibt es keine Gewinner und Verlierer. Dafür jede Menge süßer Vierbeiner – mit teilweise äußerst skurrilen Namen.

Von Stefanie Tölk

Die Neugier an den Artgenossen, aber auch die Aufregung der Hunde ist überall in der Wertinger Schwabenhalle zu spüren. Frisch gebürstet, geföhnt und gestylt geht es für die meisten Vierbeiner zur Beurteilung. Es ist die Schwaben-Siegerschau, welche die kynologische Union und der Deutsche Zucht- und Sportverband der Hundeliebhaber in der Zusamstadt ausrichten.

Ausstellungsleiter Helmut Ernst ist nicht nur für die Organisation der rund zehn Schauen pro Jahr verantwortlich. Bei der Schwaben Siegerschau ist er darüber hinaus den ganzen Tag vor Ort gefordert. „Seit über 50 Jahren ist mein Mann ein Hundenarr,“ erzählt seine Frau, die ihn bei dieser Leidenschaft ebenso lange wie tatkräftig unterstützt. Zuerst erfolgt die „Grundbewertung“ der Tiere. Gecheckt werden bei den Vierbeinern Gangverhalten und allgemeiner Zustand von Gesundheit, Fell, Gewicht und Zähnen. Auch wird überprüft, wie gut sich der Hund auf seinen Besitzer fokussieren kann und wie leicht er sich ablenken lässt. Daraus folgt die „Tagesformwertnote“ je Klasse, um sich schließlich für die Best-in-Show Klasse zu qualifizieren. Der erste Teil ist eine ernste Angelegenheit, die Bewertung der Tagesform dagegen eher ein „Zuckerl“ für das Publikum und die Teilnehmer. Manche reisten eigens aus Österreich oder sogar der Schweiz an, um teilzunehmen. Dabei gibt es keinen wirklichen Wettbewerb mit Siegern und Verlierern, sondern viele individuelle Bewertungen der Tiere.

Viele Hunde werden in Wertingen bewertet

Weitere Vereinsmitglieder vom Deutschen Hundeliebhaber- Zucht- und Sportverband tragen als ehrenamtliche Helfer zum Erfolg der Ausstellungen bei. „An den Ausstellungswochenenden reisen wir meist schon am Samstag an, um alles aufzubauen und vorzubereiten,“ weiß Hundefreund Erich Hirner. Mit seinem Sohn Tobias hilft er seit mehr als zehn Jahren mit. „Es ist wie ein Ausflug mit Freunden,“ sagt Hirner.

So locker sind die Teilnehmer erst nach der Grundbewertung. „Diese ist gerade für Züchter von Bedeutung,“ erklärt Simone Meier, die mit der Bewertung ihrer Dackel-Dame recht zufrieden ist. Als ehemalige Tierarzthelferin und als eine von wenigen Dackelzüchterinnen nimmt sie erste Anzeichen für eventuelle Generkrankungen oder die Gefahren einer Überzüchtung besonders ernst. „Mir geht es um Klasse, nicht um Masse,“ betont Meier. Gerade bei Dackeln gebe es immer wieder Fälle der so genannten Dackellähmung. „Wenn man da auf das Gewicht und den Körperbau achtet und den Hund nicht allzu viele Treppen steigen lässt, kann man dieser Krankheit entgegen wirken,“ klärt Meier auf.

Die Tiere haben oft illustre Namen

Auch Züchterin Sandra Feik aus Burgheim hofft mit ihren beiden französischen Bulldoggen auf gute Platzierungen. „Die Grundbewertung ist schon mal gut gelaufen,“ berichtet Feik begeistert. Sowohl der sechs Monate alte „Commander from the French Bulldog Crew“ als auch der elf Monate alte „Ice-T from Russia with Love“ dürfen im Ehrenring um den Tagessieg antreten.

Zum ersten Mal bei einer Hundeausstellung ist Clara Wohlschläger aus Wasserburg am Inn. „Eher spontan und ohne große Erwartungen bin ich heute mit meinen Opas und meiner Mittelspitz-Hündin Baila hier,“ sagt sie. Begleitet wird Clara in der Tat von ihren beiden Großvätern Rainer Walessa und Siegfried Esser aus Welden. „Ich hatte früher selbst Schäferhunde und habe meiner Enkelin von dieser Ausstellung erzählt,“ sagt Walessa. Doch nicht nur Züchter und solche, die es werden wollen, tummeln sich auf dieser Ausstellung. Einige kommen einfach, um die Vierbeiner zu bestaunen und sich mit anderen Passionierten auszutauschen. So auch Heinz Ott aus Lauingen in Begleitung seiner französischen Bulldoggen-Dame Amy. „Seit Jahren bin ich begeisterter Besucher dieser Hundeausstellung,“ verrät er.

