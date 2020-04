Ideen für Ostern aus dem Wertinger Amt

Plus Mit diesen Bastelideen hat die Trübsal am höchsten christlichen Fest keine Chance, auch wenn man dieses Mal nicht alle seine Lieben um sich versammeln kann. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat tolle Tipps parat.

Es dauert nicht mehr lange bis zum Osterfest. Diese besondere Zeit ist heuer leider bei allen Familien in der Region Wertingen von den Ausgangsbeschränkungen und der Pandemie überschattet.

Doch auch wenn der Kreis der Lieben, mit denen das Osterfest gefeiert wird, in den meisten Familien aus weniger Gästen besteht als sonst, braucht man nicht auf schöne Osterdekorationen und liebevoll gestaltete Leckereien verzichten. Die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen liefert Ideen, wie Sie aktuell die Zeit zu Hause für Vorbereitungen auf das Osterfest nutzen können. Sachgebietsleiterin Cornelia Stadlmayr hat für die Leser der Wertinger Zeitung eine bunte Palette von Möglichkeiten zusammengestellt, die am Osterfest auch heuer die Stimmung aufhellen.

Leckere Osterhäschen aus Quark-Ölteig backen

Stadlmayr: Stellen Sie für zwölf Häschen aus einfachen Zutaten einen Quark-Ölteig her. Dieser kann sehr gut einen Hefeteig ersetzen, falls keine Hefe verfügbar ist.

Dazu benötigen Sie: 150 Gramm Quark, 80 Milliliter geschmackneutrales Öl – etwa raffiniertes Rapsöl oder Sonnenblumenöl –, ein Ei, zwei Esslöffel Milch, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 300 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver.

So geht’s: Quark, Öl, Ei, Milch, Zucker und Salz verrühren. Wer mag, kann etwas Zitronenschale für den Geschmack zugeben. Mehl und Backpulver mischen und unterkneten. Aus diesem Teig werden nun Osterhasen geformt. Gebacken werden sie 20 Minuten, bei 180 Grad Ober-/Unterhitze.

Ein weiterer Tipp: Drücken Sie eine halbe Rosine als Auge vor dem Backen in den Teig. Binden Sie den fertig gebackenen Häschen eine Geschenkschleife um den Hals. Wer mag, kann diese als Ersatz für den Schoko-Osterhasen in die Osternester setzen.

Resteverwertung: Bunte Ostereier färben

Stadlmayr: Ostereier heitern in der Fastenzeit den Brotzeit-Tisch auf und geben den Osternestern Farbe. Sammeln Sie Zwiebelschalen aus der Küche, kochen Sie diese mit einem Schuss Essig auf und färben Sie darin die Eier. Farbsud kann man auch aus Rote Beete-Saft, Blaukraut oder Safran erstellen.

Ein weiterer Tipp: Sammeln Sie beim Spaziergang kleine Gräser und Blätter. Legen Sie diese auf weiße Eier, umwickeln Sie die Eier mit einer alten Feinstrumpfhose, verschließen Sie diese mit einem Clip und kochen Sie anschließend die Eier im Zwiebelschalensud. Die Gräser und Blätter hinterlassen ein tolles Muster auf den Eiern.

Häschen-Servietten falten mit den Kindern

Stadlmayr: Süße Hasen-Servietten zieren den Esstisch zum Osterfrühstück. Beim Serviettenfalten können Sie die Kinder gut mit einbinden.

Und so geht’s: Nehmen Sie eine große Serviette, Gesamtgröße 40 mal 40 Zentimeter, zur Hand. Die aufgeschlagene Serviette falten Sie zu einem Rechteck. Dabei ein Drittel der Serviette nach oben und ein Drittel nach unten falten.

Die linke und rechte obere Ecke jeweils am Mittelbruch so weit nach unten anlegen, dass ein Pfeil – Spitze oben – entsteht. Die rechte und linke untere Ecke am gedachten Mittelbruch nach oben anlegen. Es entsteht ein Quadrat. Dann drehen Sie die Serviette um, dass sich oben die „offene/gespaltene“ Ecke und unten die geschlossene Ecke befindet. Die geschlossene Ecke nach oben bis zum Schnittpunkt der geschlossenen Umbruchkante und des Mittelbruchs falten.

Danach drehen Sie die Serviette um und legen die rechte und linke Ecke aufeinander. Anschließend schieben Sie eine der Ecken in die kleine Dreieckstasche der anderen Ecke ein. Nun wird die Serviette aufgestellt und Ohren und Hinterteil werden gerichtet.

Schöne Tischdeko aus Eierschalen und Eierkartons

Dazu benötigen Sie: Einen leeren Eierkarton, Wassermalfarbe, Eierschalen-Hälften, etwas Moos, Traubenhyazinthensamen oder Kressesamen und übrige Dekoration – beispielsweise Federn, Hasen, Schafe oder Eier.

So geht´s: Bemalen Sie den Eierkarton mit Wassermalfarbe. Gut trocknen lassen. Setzen Sie Eierschalen hinein und bepflanzen Sie diese mit den Samen. Dekorieren Sie den Karton mit Moos und Dekomaterialien.

Vorsicht: Beachten Sie, dass sich auf Eierkartons und Eierschalen Salmonellen befinden können. Deshalb verwenden Sie am besten nur saubere Kartons und legen Eierschalen und Eierkarton bei über 70˚C für mindestens 10 Minuten in den Backofen. Waschen sie nach der Arbeit gründlich Ihre Hände.

Ein „Ästetopf“ für die Blumen, gefertigt aus Zweigen

Blumen sind ein essenzieller Bestandteil der Osterdekoration – warum sie also nicht auch besonders in Szene setzen, mit einem „Ästetopf“? Als Übertopf oder gefüllt mit Moos auch als Osternest verwendbar kommen hier keine aufwendigen Materialien zum Einsatz.

Dazu benötigen Sie: Eine leere Dose, Äste – beispielsweise vom Obstbaumschnitt, oder beim Spaziergang gesammelt –, eine Heißklebepistole und eine Topfblume

So geht’s: Setzen Sie die Topfblume in die Dose. Kleben Sie nun die Äste in unterschiedlicher Höhe mit einer Heißklebepistole eng nebeneinander an der Außenwand fest. (pm)

