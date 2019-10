vor 39 Min.

Im Friedhof gibt es bald mehr Platz für Urnen

Auch das baufällige Leichenhaus in Wortelstetten wird erneuert

Die Friedhöfe in Buttenwiesen sollen barrierefrei werden. Der erste Friedhof, der umgestaltet wird, ist der in Wortelstetten. Vorbehaltlich der Haushaltsberatungen, wie Bürgermeister Hans Kaltner bei den Bürgerversammlungen stets betont. Im Gasthaus Rauch zeigte er Entwürfe, wie der neue Bau aussehen soll, der anstelle des baufälligen Leichenhauses entstehen soll. Dessen Sanierung rentiert sich nicht mehr. Im neuen Gebäude gibt es außer dem Trauerraum auch einen Raum als Umkleidebereich oder um Gespräche zu führen. Ein Lager für den Bestatter oder die Kirche findet ebenso Platz wie Toiletten, die wichtig für die Kirchenbesucher sind.

Josef Gerblinger gefallen die Säulen nicht, die zum Halt der Vordächer dienen. Die müssen aber aufgrund der Statik sein, meinte der Bürgermeister. „Muss das unbedingt ein so großes Fenster sein?“, fragte Andrea Gerblinger angesichts der großen Glasfenster. Bürgermeister Kaltner sagte dazu, dass genau diese Diskussion darüber, dazu geführt habe, dass zwei Fenster weggemacht wurden.

Während den einen die direkte Konfrontation unangenehm ist, störe es andere überhaupt nicht. Auch Urnenstelen und -felder werden angelegt, immer mehr Leute fragen danach. Der Bereich lade auch ein, um zur Ruhe zu kommen. Der Kindergarten in Wortelstetten heißt inzwischen „Abenteuerland“, den Namen haben sich die Kinder ausgesucht und der Schriftzug wird auf dem Gebäude noch angebracht. 25 Plätze sind mit 25 Kindern voll belegt, zwei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin kümmern sich um sie.

Zwei Parkplätze gibt es inzwischen, damit die Autos der Mitarbeiterinnen nicht mehr auf der Straße stehen, berichtete Kaltner. Mehr Parkplätze könnten nicht angelegt werden, sonst müsse der Garten verkleinert werden, antwortete Kaltner auf die Frage, warum keine Stellplätze für die Mieter geschaffen werden. Er sehe es nicht als Aufgabe der Gemeinde, Stellplätze zu schaffen, wenn mehr Fahrzeuge als Garagen vorhanden sind.

Warum die Wohnung über dem Kindergarten nicht vermietet werde, interessierte Beate Gleich. „Das ist eine Notwohnung, heuer ist erstmals der Fall eingetreten, dass sie gebraucht wurde.“ Das sei kein Dauerzustand und sie solle wieder freiwerden, um eben im Notfall wieder jemanden vor der Obdachlosigkeit zu bewahren.

Ab wann der Kindergartenkeller wieder als Raum für die Kirche genutzt werden könne, fragte Markus Neidlinger. Der werde bald für die Sternsingeraktion gebraucht. Erst wenn die Brandschutzauflagen erfüllt sind, sagte Kaltner, die Brandschutztüren müssen noch rein.

28 Bauplätze entstehen im Baugebiet am Holzberg in Wortelstetten. Ein privates Büro ist für die Umsetzung zuständig, auch für das Baugebiet in Pfaffenhofen, erklärte Kaltner. Die Gemeinde hat diesen Weg gewählt, weil das Büro nicht so viele Vorgaben zu erfüllen habe wie die Gemeinde.

