vor 43 Min.

„Im Sommer vor, im Winter hinter“

Von Samstag auf Sonntag werden die Uhren zurückgestellt. Zwei Wertinger Uhrmacher erklären, welche Auswirkungen das auf ihren Arbeitsalltag hat

Von Andreas Dengler

Eine Stunde vor oder doch eine zurück? Das ist die Frage, die sich am Wochenende wieder stellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in die Winterzeit gewechselt. Am Sonntagmorgen wird von 3 Uhr zurück auf 2 Uhr gedreht und damit die Nacht eine Stunde länger. Smartwatch und Handy passen sich von alleine an, aber an der klassischen Armbanduhr und der Küchenuhr muss noch selbst am Rädchen geschraubt werden. Ob das Umstellen bald Geschichte sein wird, steht noch in den Sternen. Bis es so weit ist, helfen Eselsbrücken für die Sommer- und Winterzeit.

Uhrmacher- und Goldschmiedemeister Andreas Hirn aus Wertingen merkt sich die Umstellung mit dem Spruch: „Im Sommer vor, im Winter hinter“. So weiß er sofort, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt werden muss. Aber auch Merksätze wie „Im Sommer stellt man die Gartenmöbel vor die Tür und im Winter wieder zurück“ oder „Im Sommer sind die Temperaturen im plus und im Winter im minus“ machen den Wechsel leichter.

Der Uhrmacher- und Augenoptikermeister Paul Kolb aus Wertingen braucht keine Eselsbrücken für die Umstellung. „Ich weiß das auch so“, sagt Kolb grinsend. Hirn sieht der Zeitumstellung gelassen entgegen. Die meisten Uhren in seinem Juweliergeschäft an der Hauptstraße sind noch in der Werkseinstellung. Sie sind in der Auslage auf 10.10 Uhr gestellt und das hat auch seinen Grund. „Die beiden Zeiger formen so einen lachenden Mund“, sagt der Uhrenexperte. Zudem sorgt die Einstellung für eine bessere Symmetrie und das jeweilige Markenlogo, das meist direkt unter der zwölf auf dem Ziffernblatt angebracht ist, kommt so noch besser zur Geltung, erklärt Hirn die Vorteile. In den Tagen nach der Zeitumstellung kommen immer etwas mehr Kunden ins Geschäft, weiß Hirn. Der Wechsel wird oft als Anlass genommen, die Armbanduhren überholen und neue Batterien einsetzen zu lassen.

Auch Kolb kennt das aus seinem Geschäft. Nur für das Umstellen in die Winter- oder Sommerzeit kommen aber immer weniger Kunden extra zum Uhrmacher, sagt Kolb. „Früher war das noch ganz anders.“ Ein Grund kann sein, dass die digitalen Uhren oft von alleine in die richtige Zeit springen, vermuten die beiden Handwerksmeister.

Übrigens, um die großen Uhren vor ihren Läden umzustellen, brauchen die beiden keine Leiter. Kolb hat vor seinem Geschäft eine Funkuhr, die von ganz alleine in die Winterzeit wechselt. Hirn kann seine Außenuhr bequem von der Werkstatt aus umstellen.

