Im „Waldhorn“ ist der Zapfhahn dicht

Das letzte Wirtshaus in der Gemeinde Laugna schließt endgültig. Der Betreiber Xaver Bschor geht in den Ruhestand.

Von Konrad Friedrich

In der Gemeinde Laugna gibt es jetzt kein Gasthaus mehr. Als letzte Wirtschaft hier hat nun auch das „Waldhorn“ in Hinterbuch endgültig geschlossen. Der bisherige Betreiber Xaver Bschor gab aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb seiner Gaststätte auf. Damit geht in Hinterbuch eine Ära zu Ende. Jahrzehntelang betrieben Xaver Bschor und seine Frau das Gasthaus „Waldhorn“ in dem Laugnaer Ortsteil. Nun ist es für immer zu.

Früher konnte man in Laugna in zwei Gastwirtschaften einkehren. Das Gasthaus die „Rose“, ehemals eine Posthaltestelle in der Hauptstraße, machte unter der Wirtin Anna Sporer schon am 29. Mai 1988 die Türen zu; die Gastwirtschaft zum „Hirsch“ in der Metzgergasse schloss 2004 mit Abbruch des Saales. Waltraud und Manfred Gerblinger waren hier die letzten Wirtsleute. In Osterbuch stellte das Gasthaus Wiedemann 1974 seinen Wirtshausbetrieb ein. Der „Grüne Baum“ in Asbach, geführt von Familie Keis, wurde 2017 geschlossen. Schon seit 1973 hat Bocksberg keine Wirtschaft mehr – damals hörte das Gasthaus Langenmaier endgültig auf.

Durch das Bürgerhaus in Modelshausen wurde es still im "Waldhorn"

Nun folgt das „Waldhorn“ in Hinterbuch. Das Wirtshaussterben auf dem Lande war in vielen Orten auch mit verursacht durch die Eröffnung von bewirtschafteten Vereinsheimen und Bürgerhäusern. Auch in der Region: Das Bürgerhaus in Modelshausen ist heute ein beliebter Treffpunkt im Dorfleben. Als die alte Volksschule von Modelshausen 1999 zum Bürgerhaus mit Gaststätte umgebaut wurde, wurde es in der Gastwirtschaft in Hinterbuch ruhiger.

Xaver Bschor, bisher Wirt des „Waldhorns“, hatte eigentlich Molkereifacharbeiter gelernt. Er kam 1963 nach Hinterbuch und pachtete die Gaststätte „Zum Waldhorn“ von den Fuggern. Die Wirtschaft hatte bis dahin schon mehrere Pächter hinter sich. 1970 kaufte dann Bschor die Gaststätte und betrieb sie mit seiner Frau Rosi neben seiner Berufstätigkeit. Vor 15 Jahren verstarb Rosi Bschor.

Die Vatertagsfeiern in Hinterbuch waren legendär

Im „Waldhorn“ hielten Ortsvereine ihre Versammlungen, man traf sich zum Dämmerschoppen und zum sonntäglichen Schafkopfen bei Bschor. In den vergangenen Jahren trafen sich im „Waldhorn“ nur noch Bschors Schafkopffreunde. Ein echter Betrieb der Gaststätte fand nicht mehr statt.

Laugnas Bürgermeister Johann Gebele erinnert sich noch gerne zurück an die Vatertagsfeiern, die früher bei Bschor stattgefunden haben. Hunderte Leute kamen dann, um im von Bschor eigens aufgestellten Bierzelt beisammen zu sitzen, die ein oder andere Halbe zu trinken und einen der berühmten „Hinterbucher Gockel“ zu verspeisen, die mit einer geheimen Würzmischung zubereitet waren. Viele der Gäste kamen frisch von der Wallfahrt zum Stettener kreuz, die immer am selben Tag stattfand, und brachten entsprechenden Appetit mit. „Die Vatertagsfeste waren legendär“, sagt Gebele. (mit br)

