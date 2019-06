vor 36 Min.

Im Wasser gibt es allerhand zu sehen

Bei der Aktion „Fischer machen Schule“ haben Kinder und Erwachsene viel Spaß. Und sie nehmen etwas mit.

Von Brigitte Bunk

Einen Schultag bei herrlichem vorsommerlichem Wetter am Weiher zu verbringen, das könnten sich die Schüler der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen öfter vorstellen. Wahr wurde es auf Einladung von Christian Bestle vom Fischereiverein Pfaffenhofen. Der wartet am Weiher zwischen Pfaffenhofen und Gremheim zusammen mit Josef Ullmann schon auf die Viertklässler. Ausgerüstet mit einem Sieb und der passenden Schüssel wagen sich die Jungs und Mädels mit den Füßen schnell ins kalte Wasser und bald sind auch Freudenrufe zu hören. Und die ständige Frage: „Was ist das, was ich da gefangen habe?“

Viel zu sehen im Buttenwiesener Gewässer

Köcherfliegenlarven, Eintagsfliegen, Rückenschwimmer, Zuckmückenlarven, Wasserläufer, Wasserflöhe, Wasserschnecken und Kaulquappen landeten schnell in den Schüsseln mit Wasser. Vieles davon kannte Maximilian schon, der mit einem Freund ab und zu an einen Bach geht und schaut, was dort umher-schwimmt und -läuft, erzählt der Zehnjährige. Theresa und Marie hätten nie gedacht, dass so viele kleine und große Lebewesen im Wasser sind. Tasneem und Hannah fanden es „voll cool“, zu sehen, wie die Tiere umherschwimmen. Sicher waren sich Constanze, Charlotta und Lisa, dass sie in Zukunft genauer hinschauen, was da alles zu sehen ist, wenn sie am Wasser sind. Wer wollte, durfte auch einen Krebs anlangen.

Vorab haben sie das Thema schon im Unterricht besprochen. Denn Bestle, der auch Landesjugendsportwart ist, hat ein paar Wochen zuvor Schüler- und Lehrerhefte vorbeigebracht, die der Fischereiverband kostenlos zur Verfügung stellt. Bestle weiß, dass die Aktion mit dem Namen „Fischer machen Schule“ gut ankommt, seit vier Jahren bietet der Pfaffenhofener Gewässerwart sie an. Er hofft, dass auch andere Schulen sich mit den Fischereivereinen vor Ort in Verbindung setzen und die Aktion umsetzen, für die der Verband nicht nur das Material zur Verfügung stellt. „Der Fischereiverband bietet kostenlose Seminare für Jugendleiter und Gewässerwarte an, die so zu Multiplikatoren werden.“ Jeder Verein habe ein geeignetes Gewässer, ist sich Bestle sicher. „Doch nicht jedes Kind hat jemand in der Verwandtschaft, der es mit ans Wasser nimmt und erklärt, was darin lebt.“ Den Tag genossen auch die Lehrerinnen Sandra Müller, Nicole Zingler und Susan Crawley. Sie kenne sich zwar ganz gut aus, sagte Nicole Zingler. Aber: „Wenn die Kinder das von einem Experten erklärt bekommen, nehmen sie es noch einmal anders wahr als beim Lehrer, der das ganze Jahr über da ist.“

Schon im Vorfeld Fische gefangen

Susan Crawley findet es auch klasse, dass sich die Fischer die Zeit nahmen. Schon im Vorfeld hatten sie Fische gefangen und in Aquarien gesetzt, um sie den Besuchern vorzustellen. Bestle sieht in dieser Aktion einen wichtigen Beitrag, den Kindern die Natur nahezubringen. Und damit sie wirklich nachhaltig ist, bekommen die Kinder das Sieb samt Schüssel und eine Becherlupe gleich mit nach Hause, damit sie, sooft sie Lust haben, nochmals damit ans Wasser gehen können. So hofft Bestle, den ein oder anderen auch vom PC weglocken zu können. Möglicherweise auch in den Fischereiverein.

