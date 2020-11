vor 17 Min.

In Hirschbach wird der Kanal erneuert – und dazu die Wortelstetter Straße

Kanalbauarbeiten sind teuer – rund 300000 Euro wird die Erneuerung eines 185 Meter langen Kanals in Hirschbach werden, da dort die Leitung marode und leck ist. Rund die Hälfte, 150000 Euro, wird Wertingen selbst zahlen müssen.

Plus Die Mitglieder des Wertinger Bauausschusses legen außerdem für das Baugebiet „Am Eisenbach“ wichtige Änderungen im Bebauungsplan fest.

Von Benjamin Reif

Im Norden von Hirschbach soll auf einer Länge von rund 185 Metern die Kanalleitung erneuert werden. Das gab Stadtbaumeister Anton Fink auf der jüngsten Sitzung des Wertinger Bauausschusses bekannt. Da bei einer solchen Maßnahme auch die Wortelstetter Straße großflächig aufgebrochen werden muss, wird diese im Anschluss ebenfalls erneuert. Die Kanalbauarbeiten kosten mehr als 300000 Euro, dank Förderung durch den Freistaat muss die Stadt wohl um die 150000 Euro investieren.

Notwendig sei die Maßnahme, da der bisherige Kanal, ein altes Mischwasserrohr, marode sei und stellenweise undicht, führte Stadtbaumeister Anton Fink aus. Anders als bei der bisherigen Lösung wird der Kanal in zwei unterschiedliche Leitungen „aufgedröselt“, sagte Fink. Eine Leitung transportiert künftig ausschließlich Regenwasser, das zweite Rohr wird eine „modifizierte Mischwasserleitung“, in der hauptsächlich Schmutzwasser aus Privathaushalten transportiert werden soll. Bei Bedarf kann aber auch über diese Leitung Niederschlagswasser transportiert werden.

Im Frühjahr 2021 sollen die Kanalbauarbeiten in Hirschbach beginnen

Die Arbeiten werden auf Höhe der St. Peter-Straße beginnen und dann Richtung Wortelstetten ausgeführt. Sie sollen im Frühjahr 2021 beginnen – die Bauverwaltung werde zeitig mit den Anwohnern in Kontakt treten und über die Auswirkungen für die einzelnen Haushalte informieren, teilte Anton Fink auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Früher wäre eine solche Maßnahme in dieser Form kaum möglich gewesen, sagte Bauamtsleiter Johann Meitinger. Denn da von der Straße nach den Kanalarbeiten nicht mehr viel übrig bleiben wird und diese deshalb komplett erneuert werden muss, hätten nach der bis Juni 2018 gültigen Regelung die Anwohner in Form von Straßenausbaubeiträgen zahlen müssen. Jetzt bleibe der erhebliche finanzielle Aufwand allerdings an den Kommunen hängen, sagte Meitinger. Als Zuschuss für Straßenbaumaßnahmen gibt es für Wertingen lediglich eine Pauschale von 20000 Euro – für das gesamte Stadtgebiet, wohlgemerkt.. 70000 Euro kosten die Straßenbauarbeiten voraussichtlich. Die Maßnahme wurde von den Ausschussmitgliedern einstimmig beschlossen.

Anschließend beschäftigten sich diese noch mit der Geländegestaltung im Baugebiet „Am Eisenbach“. Dieses liegt an einem Hang, was die Gestaltung des eigenen Grundstücks für manchen Hausbesitzer dort verkompliziert. Wie der Bauverwaltung bekannt wurde, gestalten zahlreiche Bürger in dem Baugebiet ihre Grundstücke durch die Errichtung von Terrassen oder Mauern, dass es mit dem bisherigen Bebauungsplan eigentlich nicht vereinbar wäre. „Vielen ist nicht gegenwärtig, dass der Bebauungsplan nicht nur die Gestaltung des Hauses, sondern auch des Grundstücks regelt“, sagte Anton Fink. Die Bauverwaltung habe hier bislang allerdings nicht auf Rückbauten bestanden.

Rückbauten verlangte die Stadt Wertingen bislang nicht

Mancher Bewohner am Eisenbach hat allerdings Angst um sein Haus. Wenn ein Unterlieger an seinem Grundstück größere Arbeiten durchführt, könne das prinzipiell bei den Oberliegern zur berechtigten Sorge führen, dass das eigene Haus abrutscht. In einer Diskussion mit den Stadträten stellte Fink aber klar, dass für Fragen rund um die Statik einzelner Privathäuser nicht die Stadt zuständig sei, sondern hier die Verantwortung im Privatrecht liegt.

Damit die Arbeiten mehrerer Bürger nun aus gestalterischer Sicht im Nachhinein legitimiert werden, schlug die Bauverwaltung eine Änderung des Bebauungsplanes am Eisenbach vor. Nach den Änderungen sind künftig Stützbauwerke mit einer Gesamthöhe von maximal zwei Metern zulässig. Außerdem sind Ausgrabungen künftig erlaubt, allerdings auf einer Fläche von maximal 500 Quadratmetern und in eine Tiefe von maximal zwei Metern. Auch für diese Maßnahmen dürfen Stützbauwerke errichtet werden. In beiden Fällen darf das festgesetzte Gelände aber nur um einen halben Meter überschritten werden.

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen