In Laugna tragen selbst die Engel Masken

Dezent sind die Masken ausgefallen, die die Engelchen in der Kirche in Laugna tragen. Wer den Hinweis auf die Pandemie finden will, muss nach oben sehen und ganz genau hinschauen. Der Kirchenmaler suchte sich diese Putten aus, weil sie nicht den Abstand von anderthalb Metern einhalten.

Plus Bei der Kirchenrenovierung in Laugna wurde zwei Putten ein Mund-Nasen-Schutz gemalen. Wie es dazu kam

Von Elli Höchstätter

Wer die frisch renovierte Kirche in Laugna betritt, sollte sich genau umsehen. Dort gibt es einen Hinweis auf die Corona-Pandemie, der vielleicht noch in 100 Jahren unsere Nachfahren an diese schwierige Zeit erinnern wird.

Der Hinweis ist nicht einfach zu entdecken. Es handelt sich um Putten, sprich Engelchen, die eine Maske tragen. Auch wenn die himmlischen Geschöpfe es mit der richtigen Platzierung des Mund-Nasen-Schutzes nicht ganz so genau nehmen, da die Nase nicht bedeckt ist. Die Putten befinden sich, wenn man Richtung Altar blickt, auf der linken Seite in der Nähe der Empore. Von dort aus hat man auch den besten Blick auf die Engelchen.

Die Idee für den Hinweis stammt von Wilhelm Kotschner, der Kirchenpfleger in Laugna ist

Die Idee, der Nachwelt einen Hinweis auf die Pandemie zu hinterlassen, stammt von Wilhelm Kotschner. Der Kirchenpfleger, der dieses Amt seit fast 50 Jahren innehat, hatte gemeinsam mit seiner Frau einen Ausflug nach Maria Medingen in Mödingen unternommen. Kotschner, der auch ehemaliger Kreisbrandmeister ist, wollte sich das Renovierungsergebnis nach dem Brand im Jahr 2015 ansehen.

Kotschner erinnert sich: „Wir trafen einige Schwestern, die gerade in der Kirche sangen und wurden gleich eingeladen, mitzusingen.“ Anschließend hätten ihnen eine der Schwestern nicht nur die wertvollen Intarsien in der Sakristei, sondern auch die Margaretenkapelle gezeigt. Dort hatte ein Kirchenmaler einer Heiligenfigur eine Maske aufgemalt. „Meine Frau hat das sofort gesehen“, berichtet Kotschner.

Seit fast 50 Jahren ist Wilhelm Kotschner Kirchenpfleger in Laugna. Von ihm stammt die Idee einen Mund-Nasen-Schutz zu verewigen. Bild: Elli Höchstätter

Da in Laugna gerade die Kirche renoviert wurde, fragte er den Kirchenmaler Wolfgang Lorenz, ob dieser nicht auch einen Mund-Nasen-Schutz verewigen könne. Anfangs habe Lorenz nicht viel dazu gesagt. Doch eines Tages habe er Kotschner auf das Gerüst gebeten und ihm die Putten mit dem dezenten Mundschutz gezeigt. Die beiden Engelsköpfe hatte sich Lorenz ausgesucht, weil sie keinen Abstand von anderthalb Metern zueinander haben, erzählt Kotschner und schmunzelt. Man müsse die Leute auf die Putten aufmerksam machen. „Und sie werden dann begeistert sein“, ist er überzeugt. In der Kirche in Laugna gibt es derzeit einiges zu bestaunen, denn das Gotteshaus erstrahlt nach der Renovierung in neuem Glanz. Doch zuvor gab es einiges zu tun. So musste beispielsweise in der gesamten Kirche die Farbe abgekratzt werden, ehe mit Kalk geweißelt und der Stuck erneuert werden konnte. Auch alle Medaillons und Gemälde wurden von einer Kirchenrestauratorin aufgefrischt. Kotschner schätzt die Kosten für die Innenrenovierung auf über 300000 Euro.

In der Kirche in Laugna erinnert der Heilige Rochus an die Pest

Übrigens: Erinnerungen an Epidemien und Seuchen in Kirchen gibt es einige. Auch in Laugna findet sich ein Hinweis auf die Pest, denn in einer Nische im Chorraum steht der heilige Rochus, der seinen Oberschenkel samt einer Pestbeule zeigt. Wichtige Erinnerungen sind auch die sogenannten Pestsäulen aus der Barockzeit. Bayerische Pestsäulen befinden sich unter anderem in Ismaning, Kirchseeon, Eching am Ammersee, Wallerstein und Eberhardsberg. Am weitesten verbreitet sind Pestsäulen aber in den Ländern der Habsburgermonarchie, und hier wiederum in Österreich selbst sowie in Böhmen und Mähren.

In der renovierten Kirche in Laugna finden sich die Putten mit der Maske. Bild: Brigitte Bunk (Archiv)

Die erste und bekannteste barocke Pestsäule wurde am Wiener Graben nach dem Abklingen der Epidemie von 1679 errichtet. Die 21 Meter hohe Dreifaltigkeitssäule war stilbildend und fand viele Nachahmungen. Derzeit legen Passanten sogar wieder Grablichter nieder und beten um Beistand gegen das Corona-Virus.

