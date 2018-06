vor 53 Min.

In Lauterbach kauft es sich schön ein

Seit zehn Jahren gibt es den Dorfladen in dem Buttenwiesener Ortsteil. Doch lange sah es dafür gar nicht gut aus.

Von Benjamin Reif

Für Hildegard Wiesner ist der Lauterbacher Dorfladen die perfekte Einkaufstätte. „Ich komme mehrmals in der Woche hierher“, sagt die Rentnerin, als sie ihren kleinen Einkauf verpackt. Milch, Butter, Eier, eine Zeitschrift. Da der Dorfladen so zentral in der Ortsmitte liegt, kann sie problemlos und ohne Umstände einen Abstecher machen, wenn sie gerade unterwegs ist. „Ich bekomme alles, was ich für mich brauche“, sagt Wiesner.

Auf rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es im Dorfladen tatsächlich fast alles, was man im täglichen Leben braucht. Das Projekt in Lauterbach ist eine Erfolgsgeschichte – obwohl es in der zehnjährigen Geschichte nicht immer nach einer solchen aussah. Am kommenden Sonntag feiert die Gemeinde mit einem Fest ab 9.30 Uhr ihren Dorfladen.

Die Geschicke des Ladens führt seit 2014 Frank Maiterth. Bei einem Gang durch die umfangreich bestückten Verkaufsflächen bleibt er an einer Ecke mit schönen hölzernen Regalen stehen. Hier befinden sich die Produkte aus der Region: Kräuterlikör und Backerbsen aus dem Ries, Honig aus Buttenwiesen, Mehl, Nudeln, Essigspezialitäten. „Lokale Produkte kommen sehr gut an“, sagt Maiterth.

Das sonstige Sortiment bezieht der Dorfladen von Edeka. Maiterth zeigt einen riesigen Katalog, aus dem er frei auswählen kann, was im Laden verkauft werden soll. Dabei lerne man immer noch etwas dazu, was die Leute mögen und was nicht, sagt Maiterth. Hervorragend kommt beispielsweise die heiße Theke mit Leberkäse oder Schnitzel an. Regelmäßig kommen Gruppen zum Kaffeekränzchen oder Weißwurstfrühstück an den Tischen im Eingangsbereich. In der Metzgertheke finden sich viele Produkte, welche die Mitarbeiter selbst marinieren oder zu Salaten und Sulz verarbeiten. Man beliefere mittlerweile regelmäßig Vereinsfeiern, auch große Geschenkkörbe stellen die Mitarbeiter zusammen, sagt Maiterth. Musik läuft im Dorfladen nicht. „Wir unterhalten uns noch miteinander“, sagt er und lächelt.

Angefangen hat das Projekt vor zehn Jahren, als der letzte verbliebene Tante-Emma-Laden im Dorf zumachte. Die Lauterbacher mussten fortan für jeden Einkauf nach Mertingen oder Wertingen fahren, erzählt Maiterth. Einen Rewe gab es damals noch nicht. So formte sich in der Bevölkerung der Wunsch nach einem Dorfladen. Nach einigen Diskussionen um den Standort schlossen sich rund 170 Lauterbacher zu einer Genossenschaft zusammen und renovierten in tausenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden das heruntergekommene Lagerhaus neben dem Feuerwehrhaus. In diesem hatten in den 90er-Jahren Jugendliche auf Plattenparties getanzt und war die Dorfgemeinschaft zum Krautfest zusammen gekommen. Doch um das marode Gebäude mit welligem Betonboden, offenem Dach und ohne Fenster zu einem ansprechenden Verkaufsort zu machen, war viel Einsatz gefragt.

Bei dieser „Geburtsstunde“ des Dorfladens war Maiterth nach eigener Aussage nur am Rande beteiligt. Den Posten des Geschäftsführers übernahm die ersten sechs Jahre Martin Scherer. Bei seinem persönlichen Blick zurück muss Scherer lachen. „Wir waren fast alle Laien und hoch motiviert, aber hatten im kaufmännischen Bereich keine Erfahrung.“ Auch diesem Umstand war es wohl geschuldet, dass der Dorfladen nach seiner gefeierten Eröffnung 2008 und einer Anfangseuphorie schnell in die tiefroten Zahlen abrutschte. Das Interesse in der Bevölkerung ließ nach. Doch aufgeben war für Scherer und die anderen Vorstandsmitglieder keine Option. Er fuhr selbst morgens zum Bauern und holte frisches Obst und Gemüse, viele Mitarbeiter machten unbezahlte Überstunden. „Ich habe auf den Sitzungen Klartext gesprochen: Wenn die Leute einen Dorfladen wollen, müssen sie uns auch unterstützen“, sagt Scherer. Nach und nach habe man dazugelernt, vor allem im Gespräch mit Betreibern von Dorfläden im Kreis Donau-Ries.

Als der Dorfladen „aus dem gröbsten raus war“, trat Scherer zurück und übergab die ehrenamtliche Leitung des Ladens an Frank Maiterth. Beide Männer sind stolz auf das, was der Dorfladen – mittlerweile eine Unternehmergesellschaft – heute ist. Jeden Tag kommen rund 150 Kunden in den Laden, es gibt sogar Stammgäste aus Wertingen und Donau-Ries. „Für mich steht der Erfolg des Dorfladens stellvertretend für die Dorfbevölkerung insgesamt“, sagt Maiterth. „Hier kann man etwas auf die Beine stellen.“

