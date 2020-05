In Wertingen mit dem Geldstück zur Gießkanne?

Plus Da immer wieder Gießkannen auf den Wertinger Friedhöfen verschwinden, denkt Betriebshofschef Johannes Deisenhofer über eine Lösung nach, die sich bei Schubkarren bewährt hat.

Immer wieder kommt es vor, dass auf dem städtischen Friedhof in Wertingen Gießkannen verschwinden. Nicht unbedingt im großen Stil, davon will Betriebshofschef Johannes Deisenhofer nicht sprechen. Aber doch merklich. „Immer mal wieder fehlen welche.“

Die Aufsätze sind noch beliebter

Und noch beliebter bei den diebischen Friedhofsbesuchern sind die Aufsätze für die Gießkannen. „Die sind leider sehr beliebt“, sagt Deisenhofer. Pro Jahr verschwinden seinen Worten zufolge etwa zehn der Aufsätze auf mysteriöse Weise. Ähnliches gilt für den Friedhof in Bliensbach.

Was ist also die Lösung? Für die Schubkarren, mit denen die Angehörigen die Graberde zu den Gräbern bringen können, hat sich seit etwa einem Jahr ein neues System bewährt. Ähnlich wie bei Einkaufswagen vor dem Supermarkt werden hier jetzt Geldstücke eingeworfen, um eine Arretierung zu lösen. Seit vergangenem Frühjahr hat Deisenhofer mit seinem Team am städtischen und am Bliensbacher Friedhof jeweils drei Schubkarren aufgestellt, die sehr gut angenommen würden. „Das war ein Erfolg“, konstatiert er.

Für die Gießkannen kann sich Deisenhofer ein ähnliches System vorstellen. Münze rein, und sie lässt sich aus einer festen Halterung nehmen, das klingt für den Betriebshofschef praktikabel. Oben am Griff müsse dafür ein Schloss angebracht werden.

Sie müssten festgeklebt werden

Die Aufsätze für die Kannen müssen in seinen Augen festgeklebt werden. Das sei aber nicht tragisch. „Die Aufsätze benutzt ja sowieso so gut wie jeder. Damit kann man ja viel besser gießen“, glaubt Deisenhofer.

Dass ab und zu etwas geklaut werde, dass sei letztendlich nicht zu verhindern. Noch mehr ärgert sich Deisenhofer über ein Phänomen, das er seit einiger Zeit beobachte. „Die Leute gehen mit ihren Hunden spazieren. Wenn die das Geschäft machen, nehmen sie eine Plastiktüte, klauben es auf – und schmeißen dann die Plastiktüte in die Gegend.“

Das könne er überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Eigentlich findet er, dass mit den 20 Hundetoiletten auf dem Gebiet der Stadt mittlerweile für Gassigeher sehr komfortable Bedingungen herrschen. Da sei eine ordentliche Entsorgung der Tüten in einem der dazugehörigen Mülleimer der Tütenspender doch zumutbar.

Doch letztendlich sind es für ihn und seine Mitarbeiter derzeit recht angenehme Zeiten für die Arbeit, sagt Deisenhofer. „Es ist gerade alles ruhig, und es läuft gut.“

