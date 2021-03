vor 2 Min.

In Wertingen moderne Kunst für zuhause ausleihen

Die Artothek in der Städtischen Galerie in Wertingen öffnet am Samstag und Sonntag wieder. Dort kann man sich Kunstwerke für die eigenen vier Wände ausleihen, erläutert Verena Beese von der Stadtverwaltung. Zu sehen ist am Wochenende auch die Ausstellung „Streugebiet“ der drei Künstlerinnen Dorothea Dudek, Brigitte Heintze und Juliane Ebner.

Die Artothek in Wertingen öffnet wieder. Wie die Ausstellung „Streugebiet“ in der Städtischen Galerie ankommt

Die Artothek der Stadt Wertingen in der Schulstraße 12 öffnet im Normalfall jeden ersten Sonntag im Monat für zwei Stunden ihre Pforten. Aufgrund der Lockdown-Beschränkungen war die Einrichtung im Februar und auch am ersten März-Wochenende nicht zugänglich. Nun ist geplant, dass am kommenden Wochenende der Bilderverleih an zwei Tagen stattfinden soll.

Am Samstag, 20. März, und am Sonntag, 21. März, werden in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Termine zum Ausleihen oder auch Zurückgeben von Kunstwerken vereinbart. Eine vorherige, telefonische Absprache ist erforderlich. Im Gebäude der Städtischen Galerie und in der Artothek selbst gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln und die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske.

Zeitgenössische Kunst in der Wertinger Artothek

In der Artothek in Wertingen kann sich jeder Interessent Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst für drei Monate ausleihen. So hat man laut Mitteilung der Stadt Wertingen die Möglichkeit, moderne Kunst in den eigenen vier Wänden kennenzulernen. Rund 200 Bilder sind nach Angaben der Stadtverwaltung im Repertoire. Die meisten Gemälde und Grafiken stammen von noch lebenden Künstlern, doch es gibt auch Werke von Joan Miro oder Max Bill. Durch den regelmäßigen Erwerb neuer Bilder und Skulpturen werde der Bestand stetig erweitert.

Nach zwei vergeblichen Anläufen – der Corona-Lockdown hatte die Eröffnung verhindert – war am Sonntag erstmals die neue Ausstellung „Streugebiet“ mit Werken der drei Künstlerinnen Dorothea Dudek, Brigitte Heintze und Juliane Ebner in der Städtischen Galerie in der Schulstraße zu sehen.

Wertinger Ausstellung "Streugebiet" ist gut besucht

„Die Resonanz war sehr gut, mehr als 40 Besucher sind gekommen“, sagt Verena Beese, die für die Stadt die Kunstausstellungen im ehemaligen Amtsgerichtsgebäude betreut. Auch unter der Woche seien einige Kunstinteressierte gekommen. „Die Menschen genießen es, diese faszinierenden Werke zu betrachten“, so Beese.

Deshalb hat das Organisationsteam beschlossen, die Öffnungszeiten am kommenden Wochenende zu verlängern. So ist die „Streugebiet“-Schau auch am Samstag während der Artothek-Öffnung von 10 bis 13 Uhr zu sehen, und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Am Donnerstag ist die Ausstellung von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. (pm, bv)

Die Leihkosten in der Artothek für kleine Bilder betragen fünf Euro, für große Werke acht Euro (jeweils für drei Monate). Weitere Informationen und Anmeldung sind möglich bei Ursula Geggerle-Lingg unter Telefon 08272/899325.

Lesen Sie auch:

Themen folgen