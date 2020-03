In Windeln schon viel Spaß an Bewegung

Plus Seit Januar gibt es das Tanzprogramm für Kleinkinder bis drei Jahren auch in Wertingen.

„Wer weiß, welche Körperteile man alles schütteln kann?“ Mit nachdenklichem Blick versuchen die Kleinkinder sich an die Namen ihrer Körperteile zu erinnern. „Die Arme!“, „Die Beine!“, „Den Popo“ – sofort fangen die Kinder begeistert an, sich zur Musik durchzuschütteln. Wer selbst kleine Kinder hat, weiß, dass sie schon ganz klein auf Musik reagieren. Sogar bevor die ersten Schritte gemacht werden, üben sich Babys im Mitwippen und in den ersten Tanzbewegungen.

Für Kinder von 20 bis 40 Monaten gibt es in Biberbach und jetzt auch in Wertingen Kurse der „Nappydancers“ – einem neuen, bundesweiten Tanzprogramm, das von Pädagogen, Tanzlehrern und Bewegungstherapeuten speziell für diese Altersgruppe entwickelt wurde. Es soll die gesunde und glückliche Entwicklung von Kleinkindern unterstützen, zum Beispiel das Erlernen von Motorik, Rhythmus, Selbstbewusstsein und Gemeinschaft.

Schon die Kleinsten haben in Wertingen Spaß an Bewegung

Katharina Prusa ist selbst junge Mutter und bietet seit Januar „Nappydancer“-Kurse im Mehrgenerationenhaus in Wertingen an – immer gemeinsam mit den Mamas oder Papas. Dafür hat die Kursleiterin, die auch ein „buggyFit“-Training für Mütter und ihre Babys anbietet, eine entsprechende Fortbildung absolviert.

Mit den speziellen „Nappydancer“-Liedern, die auf das Alter abgestimmt sind, lernen die Kinder durch Singen und Mitmachen ihren Körper kennen. Dabei kommen an passender Stelle auch Bilder, Rasseln und Tücher zum Einsatz, um ihnen die Bewegungen zu erleichtern. Weil viele der Kinder die Richtungen „rechts“ und „links“ noch nicht kennen, tragen sie rechts eine rote und links eine blaue Socke. So können sie sich beim Tanzen besser orientieren. Statt also mit dem linken Fuß zu stampfen, heißt es hier: „Wir stampfen mit dem blauen Fuß!“ Die Lieder und Tänze sind jede Woche weitgehend gleich. So lernen die Kinder durch Wiederholung, die eingeprägten Bewegungen, Lieder und Geschichten abzurufen. Damit es nicht langweilig wird, gibt es aber immer auch neue Elemente, die von Katharina Prusa kreativ eingeführt werden.

Als Flugzeuge "fliegen" sie durch den Raum

„Heute gehen wir auf eine Reise“, verspricht sie den Kindern. Um die vielen möglichen Verkehrsmittel für diese Reise zu imitieren, zeigen die Kleinen vollen Körpereinsatz. Mit weit ausgebreiteten Armen springen sie als „Flugzeuge“ durch den Raum oder treten auf dem Rücken liegend kräftig in die Pedale, wie beim Fahrradfahren. Eingepackt in solche Geschichten zieht das Bewegungsprogramm die kleinen Tänzer in seinen Bann. Mit der vielen Bewegung sind die Kleinkinder zur Hälfte der 50-minütigen Einheit auch ein bisschen erschöpft, deshalb gibt es für alle eine kleine mitgebrachte Stärkung.

Doch kaum ist die kleine Verschnaufpause vorbei, flitzen die Kinder wieder lachend durch den Raum. Auch die natürliche Bindung zwischen Eltern und Kind soll in den gemeinsamen Stunden im Mehrgenerationenhaus gefördert werden. Für Eltern sei das Tanzen mit dem eigenen Nachwuchs ebenfalls sehr wertvoll, meint Katharina Prusa. „Man lernt im Kurs andere Eltern kennen und kann sich austauschen. An erster Stelle steht der Spaß – für Kinder und Eltern“. Der nächste Kurs beginnt am 27. April und findet wöchentlich in acht Einheiten à 50 Minuten statt.

WeitereInfos und Anmeldung bei Katharina Prusa unter 0172-8228550 oder an katharina.p@nappydancers.de.

