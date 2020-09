vor 34 Min.

In Zusamaltheim sind einige Parkplätze fertig, jetzt kommt der Brunnen

Plus Bürgermeister Stephan Lutz erklärt, was in der Dorfmitte von Zusamaltheim noch alles gemacht wird.

Von Dominik Bunk

Es tut sich einiges in Zusamaltheim. Während der Sommerpause des Zusamaltheimer Gemeinderats waren die Arbeiten für die Dorferneuerung in vollem Gange. So berichtete Bürgermeister Stephan Lutz den Ratsmitgliedern, dass die Parkplätze beim ehemaligen Friseur fertig gepflastert seien. In der Dorfmitte wurden die alten Fundamente entfernt. Nun soll ein Fundament für eine Natursteinwand und drei Parkplätze entstehen. Beim Dorfplatz seien die Kanalarbeiten und die Verlegung der Leerrohre für Strom und Glasfaser abgeschlossen worden. Zudem seien mehrere Arten von Altlasten beseitigt worden, darunter alte Fundamente, Verfüllungen und sogar eine alte Klärgrube. „Nun kann mit dem Bau der Brunnenstube angefangen werden“, meinte Lutz.

Neue Zufahrt zur Staatsstraße

Eine in Zusamaltheim ansässige Firma möchte außerhalb der Ortsgebietsgrenze eine neue Zufahrt direkt an die Staatsstraße 2027 errichten. Deshalb wurde um eine Änderung der Ortsdurchfahrtsgrenze gebeten. Stephan Lutz schlug vor, mit einer sogenannten Ortsdurchfahrtsverknüpfungszone die rechtliche Grundlage zu schaffen, direkte Anfragen an den Staat für Einzelfälle stellen zu können. Dem stimmten die Ratsmitglieder zu.

Der ökonomische Ausschuss Sontheim stellte einen Antrag auf die Kostenübernahme von Biberschäden. Die Böschungen von Gräben im Gemeindegebiet würden von einem Biber abgetragen werden. „Wenn da zwei schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge aufeinandertreffen, könnte es schlimmstenfalls passieren, dass einer der Traktoren wegen der Absenkung umkippt“, sagte Lutz. Der Rat einigte sich auf eine Kostenübernahme von 75 Prozent, gedeckelt bei 1000 Euro. Der Beschluss soll die nächsten fünf Jahre gültig sein, ein Nachweis über die Kosten wie das Aufschreiben der Arbeitsstunden sei zu erbringen. Wenn das Ganze in Zusamaltheim durchgeführt werden müsse, solle es ebenso gehandhabt werden.

Zwei Feldwege als Tauschflächen

Zwei Sontheimer Feldwege wurden von der Gemeinde als Tauschfläche für einen Landwirt eingezogen, der die benötigten Flächen für den Ausbau der Riedsender Straße zwar nicht verkaufen, aber tauschen wollte. „Die Wege sind schon seit rund 40 Jahren umgeäckert und nicht mehr benutzt worden“, erklärte Lutz. Der Rat stimmte ohne Gegenstimmen zu.

Auch zwei Bauanträge behandelt. Dem Neubau einer Doppelgarage in der Wiesenstraße wurde ohne Einwände zugestimmt. In der Unteren Dorfstraße wurde ein Antrag für einen Anbau an ein bestehendes Gebäude gestellt. Lutz erklärte, dass ein bereits bestehender Anbau abgerissen und durch einen kleineren ersetzt werden solle. Da sich der geplante Anbau in die bestehende Bebauung einfüge, sahen die Ratsmitglieder ebenfalls keinen Grund, den Antrag abzulehnen.

