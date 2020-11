vor 28 Min.

In einem Mehrfamilienhaus bricht Gewalt aus

In Binswangen haben sich zwei Männer geprügelt _ einer zog sogar ein Messer.

Reichlicher Alkoholkonsum führt zu einer Schlägerei.

In einem Mehrfamilienhaus in Binswangen ist es laut Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen einem 49-Jährigen und einem 33-Jährigen gekommen. Dabei verpasste der 49-Jährige seinem Kontrahenten eine Kopfnuss, woraufhin dieser ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Ältere drohte plötzlich dem Jüngeren mit einem Küchenmesser, woraufhin dieser sich im Bad einschloss bis die Polizei eintraf. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sie standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Gegen sie wird wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. (pol)

