vor 33 Min.

In ganz Wertingen tauchen Schmierereien auf

In ganz Wertingen sind Schmierereien aufgetaucht.

Offenbar wurde für diese ein Permanentmarker benutzt

Bereits zwischen dem 8. und dem 10. August um 15 Uhr wurden ein Gartentor zu einem Anwesen „Am Böhmergässchen“ sowie mehrere Verkehrsschilder, eine Fensterscheibe, ein Zigarettenautomat, ein Briefkasten, die Glastafel eines Bekleidungsgeschäfts in der Schulstraße, ein Verteilerkasten und eine Telefonzelle in der Bauerngasse und der Fèrestraße sowie das Stadtdenkmal in der Wertinger Innenstadt mit einem schwarzen Permanentmarker beschmiert. Das teilt die Wertinger Polizei mit. Die Höhe des Schadens liegt derzeit noch nicht vor. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Hinweise. (pol)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen