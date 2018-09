13.09.2018

Initiative für solidarische Landwirtschaft

Infoveranstaltung in Buttenwiesen

Buttenwiesen Die Initiative „Solidarische Landwirtschaft“ will sich im Zusamtal etablieren. Am Samstag, 22. September, lädt Konrad Link alle Interessierte zu einem Info-Vortrag von Soja Hummel aus Ravensburg ein, sich über das alternative Direktvermarktungskonzept „Solidarische Landwirtschaft“ zu informieren. Beginn ist um 19 Uhr in der Gemeinde Buttenwiesen, Gasthof Grüner Baum, Wertinger Straße 3. Sonja Hummel ist Vorsitzende der „Solidarischen Landwirtschaft Ravensburg“.

In Deutschland gibt es bereits über 150 Solidarische Landwirtschaften. Meist sind diese als Verein organisiert und Gärtner bauen Gemüse für die Vereinsmitglieder an. Die Mitglieder finanzieren über einen monatlichen Beitrag die laufenden Kosten und erhalten im Gegenzug anteilig die gesamte Ernte. Das Gemüse findet so – ohne Umwege über Zwischenhändler – direkt den Weg auf den Teller. Da „Gemüse mit Charakter“ ebenfalls geliefert wird, gehören äußerliche Normen und Lebensmittelverschwendung der Vergangenheit an.

Wie genau das Konzept in der Praxis funktioniert und welche Probleme der heutigen Agrarwirtschaft mit diesem Konzept gelöst werden können, wird im Vortrag erörtert und diskutiert. (pm)

