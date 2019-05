vor 44 Min.

Jahresausflug führt nach Weißenhorn

Freunde des Zusamtals machen sich an Pfingsten auf den Weg

Der Jahresausflug der „Freunde des Zusamtals“ führt am Pfingstsonntag, 9. Juni, nachmittags nach Weißenhorn.

Bei einem Stadtrundgang werden die Besucher den malerischen Charakter der historischen Altstadt mit seinen Stadttoren erleben und dabei auch einen Blick auf das Fugger- und Neuffen-Schloss, die Schranne und die Heilig-Geist-Kirche werfen. Im Heimatmuseum gibt es eine Einführung in die Sonderausstellung über den im schwäbischen Raum bedeutenden Kirchenmaler der Rokoko-Zeit, Franz Martin Kuen (1719-1771). Dessen Altarbilder und Deckenfresken kann man auch heute noch in mehr als 50 Orten begegnen. Abfahrt zum Jahresausflug ist am Nettomarkt in Zusmarshausen um 12 Uhr. Eine Mitfahrt kann organisiert werden. (pm)

nimmt Anni Hartmann unter der Telefonnummer 08291/291 entgegen.

