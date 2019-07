00:33 Uhr

Jetzt gibt’s Tickets fürs Gitarrenfestival

Freunde der Gitarrenmusik können sich Karten für hochkarätige Konzerte sichern

Ab sofort können sich Gitarrenfreunde und Anhänger von guter Gitarrenmusik Eintrittskarten für das 8. Internationale Gitarrenfestival, das vom 4. bis 6. Oktober in Wertingen stattfindet, sichern. Die Festivalkonzerte sind Teil der diesjährigen Dillinger Kulturtage.

Die Besucher erwartet in Wertingen wie jedes Jahr ein „vielsaitiges“ Programm mit renommierten Künstlern. Nach einem musikalischen Start der Workshop-Teilnehmer („Get together“) am Freitag im Schullandheim Bliensbach geht es am Samstag, 5. Oktober, mit einer langen Nacht der Gitarre im Gymnasium weiter. Ab 19.30 Uhr stehen Johannes Tonio Kreusch, Professor Michael Langer und Petteri Sariola auf der Bühne. Der Finne Petteri Sariola gilt als einer der „Shooting Stars“ der internationalen Fingerstyle Gitarrenszene. Die Fans lieben ihn für seine wilden Auftritte, sein interessantes Songwriting und den perkussiven Ansatz seiner Gitarre.

Michael Langer begann in jungen Jahren als Rockgitarrist, studierte dann klassische Gitarre in Wien. Seine Neugier macht vor neuen Entwicklungen der klassischen Gitarre sowohl spieltechnischer wie ästhetischer Natur nicht halt. Mit fast 30 Ausgaben gitarristischer Werke gehört er laut Pressemitteilung nicht nur zu den fleißigsten, sondern auch zu den erfolgreichsten Gitarrenautoren im deutschsprachigen Raum. Jeder Gitarrenschüler dürfte sicher schon einem seiner Werke begegnet sein.

Johannes Tonio Kreusch, einer der „kreativsten Klassik-Gitarristen der Gegenwart“, studierte am Salzburger Mozarteum und an der New Yorker Juiliard School of Music. Er arbeitet regelmäßig mit renommierten Musikern aus den Bereichen Klassik und improvisierter Musik zusammen wie Markus Stockhausen, Giora Feidman, Cornelius Claudio Kreauch oder Gitarrenkollegen Andy York oder Badi Assad. Mit der Geigerin Doris Orsan bildet er ein erfolgreiches Kammermusikduo. Kreusch ist künstlerischer Leiter der Internationalen Gitarrenfestivals in Wertingen und Hersbruck.

Am Sonntag, 6. Oktober, spielt die chinesische Nachwuchsgitarristin Liying Zhu ab 14 Uhr in der evangelischen Kirche. Sie zeigte schon als Kind ihre besondere Begabung für die Gitarre. So wurde sie bereits mit elf Jahren in die Klasse des führenden Gitarrenprofessors Chinas, Chen Zhi, in Peking aufgenommen.

Im vergangenen Jahr legte sie ihr Masterexamen in Deutschland ab. Sie konzertiert international als Solistin und Kammermusikpartnerin in Asien, Europa, Brasilien und den USA. Unter anderem spielt sie Werke von Agustin Barrios Mangore, Benjamin Britten, Napoleon Coste, Anton Diabelli und John Dowland. (pm)

gibt es im Rathaus (Barbara Feistle), im Wertinger Weltladen sowie im Internet auf der Homepage der Stadt (www.gitarrenfestivalwertingen.de)

